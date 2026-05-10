تكنولوجيا: Garmin تطلق تحديثًا جديدًا لساعتها الرائدة مع مجموعة تحسينات ومزايا إضافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح Garmin تحديثًا برمجيًا جديدًا لعدد من ساعاتها الذكية الرائدة، يشمل سلسلة Fenix 8 بالكامل إلى جانب موديلات أخرى مثل Enduro 3 وQuatix 8 وFenix E.

ويصل التحديث حاليًا عبر الهواء لمستخدمي البرنامج التجريبي، مع تنبيه الشركة إلى أن بعض الميزات مثل تخطيط القلب ECG ووظائف الغوص يتم تعطيلها مؤقتًا في الإصدارات التجريبية.

ويتضمن التحديث الجديد مجموعة واسعة من الإصلاحات والتحسينات، أبرزها معالجة مشكلة كانت تتسبب في تعطل الساعة أثناء حساب مسار العودة إلى نقطة البداية، وهي من الوظائف المهمة أثناء الأنشطة الرياضية والملاحة.

كما أصلحت Garmin عدة أخطاء كانت تؤدي أحيانًا إلى إعادة تشغيل الساعة بشكل مفاجئ، إلى جانب تحسينات خاصة ببعض الطرازات، مثل إصلاح مشكلة تغيير ألوان الشاشة الليلية في ساعة Tactix 8.

وأكدت الشركة أيضًا إضافة إصلاحات عامة لتحسين الاستقرار ومعالجة عدد من المشكلات البسيطة الأخرى.

