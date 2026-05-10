تكنولوجيا: أسباب تدعو للتفاؤل بـ iOS 27 مع تركيز أبل الجديد على الاستقرار والأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعزز أبل في iOS 27 تركيزها على الاستقرار وتحسين الأداء، بالتزامن مع العمل على تنظيف الشيفرة البرمجية للنظام وإضافة مزايا جديدة مرتبطة بـ Apple Intelligence.

وتشير التقارير إلى أن الشركة بدأت تعتمد بشكل أكبر على أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته نماذج البرمجة الذكية خلال الفترة الأخيرة. كما أوضح تقرير سابق أن أبل تستخدم نماذج من Anthropic داخليًا للمساعدة في تطوير منتجاتها.

ورغم هذا التوجه، لا يبدو أن أبل تنوي الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في كتابة النظام، إذ يُتوقع استمرار مراجعة المهندسين للشيفرات البرمجية للحفاظ على مستوى الجودة والاستقرار المعتاد.

وفي المقابل، قد يساهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع المهام البرمجية البسيطة، ما يمنح فرق التطوير وقتًا أكبر للتركيز على تحسين الأداء ومعالجة المشكلات الأكثر تعقيدًا داخل النظام.

كما تشير التوقعات إلى أن iOS 27 لن يقدم عددًا ضخمًا من المزايا الجديدة خارج نطاق Siri وApple Intelligence، وهو ما قد يسمح لأبل بالتركيز بشكل أكبر على تحسين تجربة الاستخدام والاستقرار العام للنظام.

