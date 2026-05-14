تكنولوجيا: أسوس تطلق شاشة ألعاب جديدة عالميا بلوحة أوليد ومعدل تحديث يبلغ 280 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أسوس رسميا شاشة الألعاب الجديدة روج ستريكس أوليد XG34WCDMS داخل الأسواق العالمية لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين حيث تأتي هذه الشاشة مزودة بلوحة أوليد متطورة توفر معدل تحديث مذهل يبلغ 280 هرتز مع ذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة ودقة عرض تبلغ 1440 بكسل بالإضافة إلى تزويدها بتقنية BlackShield Film الخاصة بالشركة لتقليل الانعكاسات المزعجة وتحسين مستويات اللون الأسود وكانت أسوس قد كشفت عن هذا الطراز لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2026 ثم أعادت تقديمها مؤخرا إلى جانب طراز أصغر حجما

وظهرت هذه الشاشة الجديدة مؤخرا ضمن قوائم البيع عبر متاجر داخل ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى متاجر أخرى داخل أستراليا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا وتتميز الشاشة بدقة عرض تبلغ 3440 x 1440 بكسل عبر لوحة QD-OLED مع نسبة أبعاد تبلغ 21 x 9 وانحناء يبلغ 1800R تماما مثل الإصدار السابق الذي يباع بسعر 999 دولارا وتعتبر هذه الترقية قفزة هائلة لتوفير أداء سلس للغاية يتطلب وجود جهاز كمبيوتر قوي يحتوي على سعة ضخمة من أي ذاكرة عشوائية لمعالجة الرسوميات المعقدة بسرعة تامة وعرضها بدون أي تقطيع يذكر

وحددت الشركة سعر شاشة ROG Strix OLED الجديدة بمبلغ 1499 دولارا أستراليا وهو ما يعادل تقريبا 2074 دولارا أمريكيا داخل السوق الأسترالية حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الشحن بحلول يوم 5 يونيو القادم بينما تتراوح الأسعار الحالية بين 849 و 926 يورو داخل منطقة اليورو لتقدم خيارات تسعير متنوعة حسب المنطقة الجغرافية ويمكن للمستخدمين زيارة الموقع الرسمي لشركة أسوس للحصول على المزيد من التفاصيل الدقيقة حول المواصفات التقنية الشاملة لهذه الشاشة الرائعة التي صممت خصيصا لتغيير قواعد اللعبة بنسبة 100% وتقديم تجربة بصرية لا مثيل لها