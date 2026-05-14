تكنولوجيا: iOS 27 يمنح تطبيق الكاميرا خيارات تخصيص جديدة لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضيف أبل في iOS 27 خيارات تخصيص جديدة لتطبيق الكاميرا، ضمن مجموعة واسعة من التغييرات المنتظرة في النظام، والذي تستعد الشركة للكشف عنه رسميًا خلال مؤتمر WWDC يوم 8 يونيو.

ووفقًا لتقرير جديد، سيسمح التحديث للمستخدمين بإعادة ترتيب أدوات تطبيق الكاميرا واختيار العناصر الظاهرة داخل الواجهة، بما يشمل إعدادات الفلاش والتعريض والمؤقت والوضع الليلي وLive Photos ودقة التصوير.

كما تضيف أبل وضعًا جديدًا يعتمد على Siri داخل تطبيق الكاميرا، ليستفيد من قدرات Visual Intelligence في التعرف على العناصر الظاهرة أمام العدسة أو ترجمة النصوص مباشرة أثناء التصوير.

وفي السياق نفسه، يحصل النظام على تغييرات تصميمية ملحوظة تشمل Siri والبحث داخل النظام وتطبيقات مثل Safari وWeather وImage Playground، إلى جانب رسوم متحركة جديدة وشريط تبويبات مُعاد تصميمه لتحسين تجربة الاستخدام.

ومن المنتظر أيضًا أن يتحول Siri إلى مساعد أكثر تطورًا يعتمد على نماذج Gemini من جوجل، مع دعم التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل ChatGPT، بالإضافة إلى توفير تطبيق مستقل للمساعد للمرة الأولى.

كما سيحصل Safari على صفحة بداية جديدة تضم أقسامًا للمفضلة والإشارات المرجعية وسجل التصفح والمقالات المحفوظة، بينما يأتي تطبيق الطقس بواجهة محسنة تعرض تفاصيل الطقس بشكل أوضح.

المصدر