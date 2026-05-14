تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة Magic Pointer إلى Gemini داخل متصفح Chrome

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لإضافة ميزة Magic Pointer إلى Gemini داخل متصفح Chrome، بعدما كشفت عنها رسميًا خلال فعالية Android Show I/O Edition 2026 ضمن أجهزة Googlebook الجديدة، التي ستحل تدريجيًا محل أجهزة Chromebook.

وتتيح الميزة للمستخدم استدعاء Gemini بمجرد تحريك مؤشر الفارة على الشاشة، لتظهر مجموعة من الأدوات الذكية القادرة على قراءة محتوى الصفحة وتنفيذ المهام مباشرة دون الحاجة إلى فتح تبويب أو تطبيق منفصل.

واستعرضت جوجل خلال الحدث استخدامات متعددة للميزة، مثل المساعدة في الكتابة وتلخيص المحتوى وإنشاء مواعيد في التقويم وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن Magic Pointer ستصل قريبًا إلى نسخة Gemini المكتبية داخل Chrome، لكنها لم تكشف حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي. كما يُتوقع أن يبدأ توفرها أولًا في الدول الناطقة بالإنجليزية، أو أن تُطرح ضمن إحدى باقات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

