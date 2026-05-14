تكنولوجيا: تقرير جديد ينفي عودة أمازون إلى سوق الهواتف الذكية مجددًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنفي أمازون حاليًا خططها للعودة إلى سوق الهواتف الذكية، رغم الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تطوير هاتف جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه التصريحات على لسان بانوس باناي، رئيس قطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في الشركة، والذي أوضح أن أمازون لا ترى حاليًا “مسارًا منطقيًا” للدخول مجددًا إلى سوق الهواتف.

ورغم ذلك، لم يغلق المسؤول الباب بشكل نهائي أمام الفكرة، مشيرًا إلى أن سوق الهواتف ما يزال مهمًا وسيشهد تغيرات كبيرة خلال السنوات المقبلة، لكن الشركة تركز حاليًا على فئات وتقنيات أخرى تراها أكثر أهمية للمستخدمين.

وتأتي هذه التصريحات بعد سنوات من فشل هاتف Amazon Fire Phone، الذي أطلقته الشركة عام 2014 ولم يحقق النجاح المتوقع، ما دفع أمازون إلى الابتعاد عن المنافسة في سوق الهواتف الذكية منذ ذلك الوقت.

وبينما تبدو عودة أمازون إلى هذا المجال مستبعدة في الوقت الحالي، تترك الشركة الباب مفتوحًا أمام أي فرص مستقبلية قد تراها مناسبة لاحقًا.

