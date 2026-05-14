تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad X9 15p Aura Edition بشاشة أوليد وسعة رامات تبلغ 64 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو رسميا حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad X9 15P Aura Edition داخل الأسواق العالمية ليمثل إضافة قوية لسوق الحواسيب المحمولة حيث يأتي هذا الجهاز الرائع بوزن خفيف جدا يبلغ 1.5 كيلوجرام فقط مع هيكل متين وأنيق وكان قد تم الكشف عن هذا الطراز لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2026 ليحل محل الإصدار السابق الذي يباع حاليا بمبلغ 1588 دولار وتهدف لينوفو من خلال هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة استخدام استثنائية تلبي تطلعات المحترفين الباحثين عن الأداء القوي والتصميم العملي المدمج

ويعمل هذا الحاسوب المبتكر بواسطة معالجات إنتل بانثر ليك المتطورة حيث يتوفر حاليا بمعالج Core Ultra X7 358H مع خطط مستقبلية لتوفير خيارات أخرى قوية ويضم المعالج وحدة معالجة رسوميات مدمجة من Arc B390 لضمان أداء رسومي ممتاز وتكتمل هذه القوة الجبارة مع سعة هائلة تصل إلى 64 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية فائقة السرعة من نوع LPDDR5X وبطارية ضخمة تبلغ قدرتها 88 واط بالساعة إلى جانب شاشة أوليد مذهلة يبلغ مقاسها 15.3 بوصة توفر سطوعا يصل إلى 1100 شمعة وتغطية لونية بنسبة 100% لمعيار DCI-P3 لتقديم صور تنبض بالحياة

وتطرح لينوفو هذا الجهاز المتطور حاليا ضمن أمريكا الشمالية بتكوين واحد يضم مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت وشاشة تعمل باللمس بسعر يبلغ 2899 دولارا أمريكيا و 4029 دولارا كنديا بينما يتوفر الجهاز داخل أسواق عالمية أخرى بخيارات إضافية تشمل شاشات لا تدعم اللمس بأسعار تبلغ 3020 جنيها إسترلينيا داخل بريطانيا و 3582 دولارا داخل أستراليا وتتراوح الأسعار ضمن منطقة اليورو بين 2862 و 3549 يورو لتقدم الشركة خيارات تسعير متنوعة تناسب مختلف الميزانيات ويمكن للمستخدمين زيارة موقع لينوفو الرسمي للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الحاسوب الرائد