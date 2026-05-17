تكنولوجيا: أبل تقدم AirPods Pro 3 مجانًا عند الاشتراك في Apple Card الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق عرض ترويجي جديد يمنح المستخدمين سماعات AirPods Pro 3 مجانًا عند الاشتراك في بطاقة Apple Card داخل متاجرها الرسمية.

ووفقًا لتقرير جديد، ستبدأ أبل تقديم العرض خلال الأسبوع المقبل، حيث سيحصل المستخدم على استرداد نقدي بقيمة 249 دولارًا عند شراء سماعات AirPods Pro 3 بعد التسجيل في Apple Card.

وبما أن سعر السماعات يبلغ 249 دولارًا، فإن العرض يجعلها مجانية فعليًا للمشتركين الجدد في البطاقة.

وكانت أبل قد أطلقت خدمة Apple Card لأول مرة عام 2019 داخل الولايات المتحدة، بالتعاون مع Goldman Sachs وMastercard، وهي بطاقة ائتمانية رقمية مدمجة داخل الآيفون وتوفر استردادًا نقديًا على عمليات الشراء.

فاطمة نصر

