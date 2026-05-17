تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات وسعر وسماعات سوني الفاخرة الجديدة قبل الإطلاق الرسمي

كشف تسريب جديد جميع تفاصيل سماعات سوني الفاخرة القادمة 1000X "The ColleXion"، التي تستعد الشركة لتقديمها كخيار أكثر فخامة من سلسلة WH-1000XM6، مع تركيز واضح على عشاق الصوتيات الفاخرة والموضة الراقية.

وتأتي السماعات بتصميم جديد يعتمد على عصابة رأس منحنية متصلة مع مفصلات معدنية مصقولة، في محاولة لمعالجة مشاكل المتانة التي ظهرت في أجيال XM5 وXM6 السابقة.

ومن ناحية المواصفات، تعتمد السماعات على نظام إلغاء ضوضاء نشط يعمل عبر معالجين QN3 وV3، إلى جانب 12 ميكروفونًا مخصصًا لضبط العزل الصوتي بشكل لحظي.

كما تعاونت سوني مع مهندسين من استوديوهات Battery Studios وSterling Sound وCoast Mastering لضبط جودة الصوت، في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن سلسلة 1000X.

وتضم السماعات أيضًا نظامًا ذكيًا لالتقاط الصوت يعتمد على 6 ميكروفونات مع تقنيات لعزل ضوضاء الرياح والخلفية أثناء المكالمات، بالإضافة إلى منفذ 3.5 ملم وأزرار مخصصة للطاقة والبلوتوث وزر متعدد الوظائف.

أما من ناحية البطارية، فتدعم السماعات تشغيلًا يصل إلى 24 ساعة مع تفعيل إلغاء الضوضاء، و32 ساعة عند إيقافه، مع دعم شحن سريع يمنح 1.5 ساعة تشغيل خلال 5 دقائق فقط.

وسيأتي المنتج داخل علبة تتضمن حقيبة حمل جديدة بتصميم يشبه الحقائب الفاخرة مع مقبض مدمج وإغلاق مغناطيسي، بينما لا تزال هناك معلومات متضاربة حول تضمين كابل الشحن داخل الصندوق.

ووفقًا للتسريبات، تخطط سوني للإعلان الرسمي عن السماعات يوم 19 مايو 2026، بسعر يبلغ 649 دولارًا، لتنافس مباشرة سماعات AirPods Max 2 وسماعات Bowers & Wilkins Px8.

