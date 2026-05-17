تكنولوجيا: إضراب داخل سامسونج قد يكلف الشركة خسائر تصل إلى 66.7 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تواجه سامسونج خسائر ضخمة تصل إلى 66.7 مليار دولار بسبب الإضراب المرتقب داخل قطاع أشباه الموصلات، وسط تصاعد الخلافات بين الشركة والنقابات العمالية بشأن المكافآت والأرباح.

ورغم تحقيق سامسونج قفزة هائلة في أرباح قسم الذاكرة خلال الربع الأول من 2026 بنسبة بلغت 4800%، يرى الموظفون أن استفادتهم من هذه الأرباح لا تزال محدودة، خاصة مع استمرار الشركة في وضع سقف للمكافآت لا يتجاوز 50% من الدخل السنوي الأساسي.

وتطالب النقابة العمالية بتخصيص 15% من الأرباح التشغيلية لصندوق مكافآت الموظفين، إلى جانب إلغاء الحد الأقصى الحالي للمكافآت.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب يوم 21 مايو ويستمر حتى 7 يونيو، مع توقع مشاركة أكثر من 50 ألف موظف، ما قد يسبب اضطرابًا واسعًا في خطوط إنتاج الذاكرة.

ووفقًا لتقارير كورية، قد تخسر سامسونج ما يصل إلى 3 تريليونات وون يوميًا، أي ما يعادل نحو ملياري دولار، بسبب توقف الإنتاج. كما لن تقتصر الخسائر على فترة الإضراب فقط، إذ ستحتاج الشركة إلى إيقاف خطوط التصنيع مسبقًا، ثم عدة أسابيع إضافية للعودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة.

وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة DRAM وNAND عالميًا، مع انخفاض إنتاج الذاكرة لعدة أسابيع في وقت يشهد فيه السوق طلبًا مرتفعًا.

