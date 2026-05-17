تكنولوجيا: معالج Intel Core i9-14900KF يحطم الرقم القياسي العالمي بسرعة 9.2 جيجاهرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجح معالج Intel Core i9-14900KF في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في كسر السرعة، بعدما وصل إلى تردد هائل بلغ 9.2 جيجاهرتز، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 9.1 جيجاهرتز والمسجل خلال أغسطس 2025.

واعتمد هذا الإنجاز على تقنيات تبريد متطرفة باستخدام الهيليوم السائل تحت درجات حرارة شديدة الانخفاض، إلى جانب تعديلات كبيرة على الفولتية، وهي ظروف بعيدة تمامًا عن الاستخدام اليومي التقليدي للحواسب.

وجاءت المنصة المستخدمة لتحقيق الرقم القياسي بمواصفات قوية شملت لوحة Asus ROG Maximus Z790 Apex، وذاكرة DDR5 بسعة 16 جيجابايت، ومزود طاقة Asus ROG Thor بقدرة 1600 واط، مع استخدام معجون Thermal Grizzly Kryonaut Extreme لتحسين التبريد.

ولسنوات طويلة، احتفظت AMD بصدارة أرقام كسر السرعة عبر معالجات FX الشهيرة، قبل أن تستعيد إنتل اللقب مع سلسلة Raptor Lake. ويصل معالج i9-14900KF في وضعه الافتراضي إلى سرعة تعزيز تبلغ 6 جيجاهرتز مع 24 نواة.

ولتحقيق الرقم الجديد، جرى تشغيل نواة أداء واحدة فقط مع إزالة جميع حدود الطاقة للوصول إلى أقصى تردد ممكن، بينما استمر هذا التردد لفترة قصيرة مخصصة لاختبارات التحقق فقط.

