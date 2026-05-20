تكنولوجيا: اندرويد 17 يجلب 9 مزايا جديدة تغيّر تجربة استخدام الهواتف في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل مبكرًا عن أبرز مزايا اندرويد 17 قبل إطلاقه الرسمي لاحقًا هذا العام، مع تركيز واضح على الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام والأمان.

يتصدر Gemini Intelligence قائمة المزايا الجديدة، حيث ستسمح بتنفيذ مهام ذكية بشكل تلقائي، مثل حجز السيارات والمواعيد وإدارة بعض التطبيقات عبر الأوامر الصوتية.

وأضافت جوجل ميزة Rambler الجديدة لتحسين الإملاء الصوتي عبر إزالة الكلمات الزائدة أثناء التحدث، إلى جانب أداة Create My Widget التي تتيح إنشاء أدوات تفاعلية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما حصلت الرموز التعبيرية على تصميم ثلاثي الأبعاد جديد باسم Noto 3D، مع مظهر أكثر حيوية وواقعية، على أن تصل أولًا لهواتف Pixel.

وفي جانب الاستخدام اليومي، قدمت جوجل ميزة Pause Point لمساعدة المستخدمين على تقليل إدمان التطبيقات ومواقع التواصل، عبر تنبيهات وتمارين تنفس قصيرة قبل فتح التطبيقات المشتتة.

وأضاف النظام أيضًا ميزة Screen Reactions التي تسمح بتسجيل الشاشة والكاميرا الأمامية معًا بسهولة لصناعة فيديوهات التفاعل.

وحصل تطبيق انستغرام على دعم أوسع داخل اندرويد 17، يشمل تصوير Ultra HDR وتحسينات للتثبيت الليلي وجودة الفيديو.

كما وسّعت جوجل دعم Quick Share ليصبح متوافقًا بشكل أفضل مع AirDrop على أجهزة أبل، إلى جانب تسهيل نقل البيانات بين اندرويد وiOS مباشرة.

وفي مجال الحماية، عززت جوجل قدرات اكتشاف المكالمات الاحتيالية، حيث سيتمكن النظام من إيقاف المكالمات المزيفة التي تنتحل صفة البنوك قبل وصولها للمستخدم.

وأخيرًا، حصل Android Auto على تحديثات كبيرة تشمل تشغيل الفيديو داخل السيارات، وتحسين واجهة الاستخدام، وإضافة خرائط ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر