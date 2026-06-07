تكنولوجيا: شركة فيفو تكشف بهدوء عن هاتفها الجديد Vivo V70 Lite بتصميم أنيق ومواصفات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت فيفو بشكل رسمي هاتفها الجديد Vivo V70 Lite في الأسواق العالمية لينضم كفرد جديد إلى عائلة V70 الرائدة بجانب طرازي V70 و V70 Elite ويأتي الهاتف كخليفة مباشر لطراز V60 Lite السابق مع تبني لغة تصميم أنيقة في الجهة الخلفية تشبه تصميم هواتف iPhone 17 المتاحة بسعر 757 دولار حيث يتميز بجزيرة كاميرات بيضاوية الشكل تضم كاميرا خلفية مزدوجة تقدم مظهرا عصريا بهيكل نحيف بسماكة 7.59 mm ووزن يبلغ 194 جرام

ويضم الهاتف شاشة متطورة بمقاس 6.77 بوصة من نوع AMOLED وبدقة تبلغ 2392×1080 بكسل وتدعم الشاشة معدل تحديث سريع يصل إلى 120 Hz وسطوع ذروة خارق يبلغ 3000 nits مع دعم تقنيات HDR10+ وحماية العين من الضوء الأزرق ويعتمد الهاتف في قوته التشغيلية على معالج Dimensity 7400 Turbo الحديث من شركة ميديا تيك مدمجا مع سعة 8 GB من ذاكرة LPDDR4X RAM ومساحة تخزين interna من نوع UFS 3.1 تصل إلى 256 GB

وتأتي منظومة التصوير بكاميرا خلفية أساسية تعتمد على مستشعر من شركة سوني طراز IMX882 بدقة 50 MP وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 MP بالإضافة إلى كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 32 MP وزودت شركة فيفو الهاتف بنظام طاقة قوي يتضمن بطارية ضخمة بسعة 6500 mAh تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 90 W مع ميزة الشحن الجانبي لحماية البطارية أثناء الألعاب بالرغم من افتقار الهاتف لميزة الشحن اللاسلكي

ويعمل هاتف فيفو الجديد بواجهة تشغيل OriginOS 6 المبنية على نظام تشغيل Android 16 الأحدث ويحتوي على مزايا إضافية تشمل مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة ومكبرات صوت ستريو مزدوجة ومقاومة الغبار والماء بمعيار IP65 ويتوفر الهاتف حاليا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بلونين هما الذهبي والأسود وبسعر يبدأ من 1099 درهم إماراتي أي ما يعادل 299 دولار لنسخة 128 GB ويصل إلى 1299 درهم إماراتي أي ما يعادل 354 دولار لنسخة 256 GB