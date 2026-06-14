تكنولوجيا: هاتف Galaxy S27 Ultra قد يحصل على أربع ترقيات كبرى بفضل تصميم الكاميرا الثلاثية الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل إضافية حول هاتف Galaxy S27 Ultra المرتقب، والذي يُتوقع أن يصل مطلع عام 2027 بتصميم كاميرات مختلف وعدد من التحسينات البارزة مقارنةً بالجيل الحالي.

وبحسب المعلومات المتداولة، تخطط سامسونج للتخلي عن كاميرا التقريب 3x التي واجهت انتقادات خلال السنوات الماضية بسبب اعتمادها على مستشعر بدقة 10 ميجابكسل، مع التركيز بدلًا من ذلك على نظام كاميرات ثلاثي بتصميم شريط أفقي في الخلف.

وتشير التسريبات إلى أن هذا التغيير قد يجلب أربع مزايا رئيسية للهاتف:

أولًا، يُتوقع أن تقدم كاميرا التقريب البيرسكوبية 5x جودة أفضل عند مستويات التقريب المتوسطة، مع اعتماد تقنيات معالجة وتصوير متقدمة لتعويض غياب العدسة 3x التقليدية.

ثانيًا، قد تحصل البطارية على زيادة في السعة للمرة الأولى منذ سنوات، ما يعني تجاوز حاجز 5000 مللي أمبير/ساعة الذي حافظت عليه سامسونج لفترة طويلة.

ثالثًا، من المنتظر أن يدعم الهاتف أخيرًا الشحن المغناطيسي الكامل وفق معيار Qi2، على غرار MagSafe في هواتف أبل وبعض الحلول المشابهة لدى الشركات المنافسة.

رابعًا، سيساعد تصميم شريط الكاميرات الأفقي على تحسين ثبات الهاتف عند وضعه على الأسطح المستوية، ما يقلل من الاهتزاز أو التمايل الناتج عن بروز وحدات التصوير.

كما تتحدث التسريبات عن حصول الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل والكاميرا الأمامية على مستشعرات جديدة ومحسنة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة التصوير بشكل عام.

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