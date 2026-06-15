تكنولوجيا: Asus تدخل منافسة السماعات المحمولة بإطلاق مكبر صوت بلوتوث جديد لمواجهة JBL Go 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Asus سماعة بلوتوث محمولة جديدة في السوق الصينية تحت علامتها الفرعية Adol، لتدخل منافسة مباشرة مع سماعة JBL Go 5 بفضل تصميمها المدمج وسعرها الاقتصادي.

وتحمل السماعة اسم Adol PO102، وتتوفر بثلاثة ألوان هي الرمادي والبنفسجي والأخضر، مع تصميم يجمع بين القماش والسيليكون، بالإضافة إلى أزرار تحكم كبيرة تسهّل استخدامها دون الحاجة إلى النظر إليها مباشرة.

كما حصلت السماعة على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الشاطئ أو بجانب المسابح، فضلًا عن تزويدها بحلقة مدمجة لتثبيتها بسهولة في الحقيبة أو الدراجة أو أي مكان آخر.

وتقدم السماعة قدرة صوتية تبلغ 6 واط، مع دعم تقنية Bluetooth 6.0 وتقنية Auracast، إلى جانب إمكانية ربطها بسماعة ثانية للحصول على صوت ستيريو حقيقي.

وأضافت Asus منفذًا لبطاقات الذاكرة، ما يسمح بتشغيل الموسيقى مباشرة دون الحاجة إلى الاقتران بهاتف أو جهاز آخر، كما زودتها بميكروفون لإجراء المكالمات، بينما تغيب عنها وصلة الصوت التقليدية 3.5 ملم.

وبحسب الشركة، توفر البطارية بسعة 2600 مللي أمبير/ساعة ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل عند مستوى صوت 50%، مع دعم الشحن عبر منفذ USB-C، حيث تستغرق عملية الشحن الكامل ما بين ساعتين وثلاث ساعات.

وتُباع السماعة حاليًا في الصين بسعر 139 يوانًا فقط، ما يجعلها أرخص بكثير من JBL Go 5 التي تُباع بسعر 399 يوانًا في السوق الصينية.

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