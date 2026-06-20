تكنولوجيا: براءة اختراع من سوني تحول يد DualSense إلى مفتاح أمان لتسجيل الدخول إلى PSN

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت براءة اختراع جديدة من سوني عن فكرة تهدف إلى تعزيز أمان حسابات PlayStation Network، من خلال استخدام يد التحكم DualSense كوسيلة إضافية لتسجيل الدخول والتحقق من هوية المستخدم.

وتوضح الوثائق أن جهاز PlayStation قد يرسل طلب تسجيل دخول إلى يد التحكم، والتي بدورها تبحث عن جهاز قريب مثل الهاتف الذكي للتواصل معه.

وبعد إنشاء الاتصال عبر تقنيات مثل Bluetooth أو NFC أو وسائل أخرى، يمكن للهاتف إرسال بيانات الاعتماد إلى يد التحكم، لتتولى الأخيرة تمريرها إلى منصة الألعاب وإكمال عملية تسجيل الدخول.

وتهدف هذه الآلية إلى توفير طبقة أمان إضافية تعتمد على وجود يد التحكم فعليًا مع المستخدم، ما قد يصعّب على المهاجمين الوصول إلى الحسابات أو تنفيذ عمليات شراء غير مصرح بها.

ومع ذلك، لا تخلو الفكرة من بعض التحديات، إذ قد يجد المستخدم نفسه غير قادر على تسجيل الدخول في حال فقدان يد التحكم أو تعرضها لعطل، ما لم توفر سوني طرقًا بديلة للوصول إلى الحساب.

كما يشير التقرير إلى أن هذه التقنية لا تعالج إحدى أبرز مشكلات أمان PSN، وهي إجراءات استعادة الحساب. فقد اشتكى عدد من المستخدمين سابقًا من إمكانية استغلال بعض بياناتهم لإقناع فرق الدعم الفني بمنح المهاجمين إمكانية الوصول إلى الحسابات.

وفي النهاية، تبقى الفكرة ضمن إطار براءات الاختراع، ما يعني أنها قد لا تتحول بالضرورة إلى ميزة فعلية في منتجات سوني المستقبلية.

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