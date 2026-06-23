تكنولوجيا: تسريب جديد يؤكد ترقية مرتقبة لكاميرا آيفون 18 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات جديدة إلى أن أبل تستعد لإجراء ترقية مهمة على الكاميرا الرئيسية في هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وهو ما يعزز الشائعات المتداولة خلال الأشهر الماضية حول تطوير قدرات التصوير في الجيل القادم.

وذكر أحد أشهر المسربين على منصة Weibo أن الترقية أصبحت “مؤكدة”، موضحًا أن وحدة الكاميرا الرئيسية ستكون أكبر حجمًا مقارنة بالجيل السابق، ما سينعكس على زيادة سُمك بروز الكاميرا الخلفية بنحو 2 ملم تقريبًا.

ويرجح أن تعود هذه الزيادة إلى اعتماد عدسة بفتحة متغيرة، وهي ميزة ارتبط اسمها بهاتفي iPhone 18 Pro وPro Max في عدة تسريبات سابقة. كما لا يُستبعد أن تستخدم أبل مستشعرًا أكبر حجمًا، وهو ما قد يساهم أيضًا في زيادة أبعاد وحدة الكاميرا.

وفيما يتعلق بموعد الإطلاق، تشير التوقعات إلى أن أبل ستكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلال شهر سبتمبر المقبل إلى جانب هاتف iPhone Ultra المرتقب.

أما هواتف iPhone 18 وiPhone 18e، وربما iPhone Air 2 أيضًا، فتشير عدة تقارير إلى أنها قد تصل إلى الأسواق خلال ربيع العام التالي بدلًا من طرحها ضمن الدفعة الأولى من الهواتف.

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