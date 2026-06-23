تكنولوجيا: تحديث Android 17 يجلب دعم LHDC v5 لهواتف Pixel دون إعلان من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت جوجل دعم ترميز الصوت LHDC v5 إلى هواتف Pixel عبر تحديث Android 17، دون أن تشير إلى ذلك في قائمة المزايا الرسمية المصاحبة للإصدار الجديد.

وكان بعض مستخدمي منصة Reddit قد اكتشفوا وجود الدعم الجديد لأول مرة خلال النسخة التجريبية الثالثة من Android 17 قبل عدة أشهر، إلا أن الميزة أصبحت الآن متاحة أيضًا لمستخدمي النسخة المستقرة من النظام على هواتف Pixel.

وللتأكد من تفعيل LHDC v5، قد يحتاج المستخدم إلى الدخول إلى خيارات المطور عبر التوجه إلى الإعدادات ثم “حول الهاتف”، والضغط عدة مرات على رقم الإصدار Build Number حتى تظهر خيارات المطور.

وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى قسم Developer Settings والبحث عن خيار Bluetooth Audio Codec للتحقق مما إذا كان ترميز LHDC v5 مفعلًا، أو اختياره يدويًا من قائمة الترميزات المدعومة.

ويُذكر أن العديد من السماعات اللاسلكية تدعم هذا الترميز بالفعل، بما في ذلك Nothing Ear (2) وسماعات OnePlus Buds 4، في حين لم تكن هواتف Pixel تدعمه سابقًا.

ويتميز LHDC v5 بزمن استجابة منخفض يصل إلى 80 مللي ثانية، إلى جانب معدل نقل بيانات متغير يتراوح بين 128 و900 كيلوبت في الثانية، كما يدعم معدل أخذ عينات يصل إلى 96 كيلوهرتز، ما يساهم في تقديم جودة صوت عالية عبر اتصال Bluetooth.

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