تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميًا عن UFS 5.0 تمهيدًا لوصوله إلى الجيل القادم من الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج تطوير معيار التخزين الجديد UFS 5.0، مؤكدةً أنه يقدم قفزة كبيرة في الأداء والكفاءة مقارنة بالجيل الحالي من حلول التخزين المخصصة للهواتف والأجهزة المحمولة.

ووفقًا للشركة، سيساهم المعيار الجديد في تقليل زمن الاستجابة وتحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محليًا على الجهاز، بما في ذلك نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

ويعتمد UFS 5.0 على أحدث مواصفات JEDEC الخاصة بواجهات التخزين المدمجة، حيث يوفر سرعات قراءة متسلسلة تصل إلى 10.8 جيجابايت في الثانية، وسرعات كتابة متسلسلة تصل إلى 9.8 جيجابايت في الثانية.

وأكدت سامسونج أن هذه الأرقام تجعل UFS 5.0 أسرع بما يصل إلى الضعف مقارنة بحلول UFS 4.1 الحالية، ما ينعكس على سرعة تشغيل التطبيقات ونقل الملفات ومعالجة المهام المعقدة.

ولم تقتصر التحسينات على الأداء فقط، إذ أوضحت الشركة أن المعيار الجديد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بأكثر من 40% مقارنة بـ UFS 4.1، كما يأتي بحجم أصغر بنسبة 16.7%، ما يمنح الشركات المصنعة مرونة أكبر في تصميم الأجهزة.

ومن المقرر أن تبدأ سامسونج الإنتاج الضخم لوحدات التخزين الجديدة خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع توفير سعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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