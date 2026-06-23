تكنولوجيا: سامسونج توقع واحدة من أكبر صفقات OpenAI المؤسسية لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وقّعت سامسونج اتفاقية جديدة مع OpenAI تُعد من أكبر الصفقات المؤسسية للشركة المطورة لـ ChatGPT، في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف قطاعات أعمالها.

وتتجاوز الشراكة الجديدة التعاون القائم بين الطرفين في مجال أشباه الموصلات، حيث تُعد سامسونج إحدى الجهات المشاركة في سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI. أما الاتفاقية الأخيرة فتركز على توفير خدمات ChatGPT Enterprise وأداة Codex لجميع موظفي سامسونج.

ومن خلال هذه الخطوة، تسعى سامسونج إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخليًا، بالتوازي مع توسعها في تقديم مزايا Galaxy AI ضمن واجهة One UI ومنتجاتها المختلفة.

وستُستخدم أدوات OpenAI الجديدة في جميع فروع الشركة، لدعم المهام التقنية وغير التقنية، بما في ذلك تطوير البرمجيات والتسويق وتصميم المنتجات وعمليات التصنيع.

كما لم يعد دور Codex مقتصرًا على كتابة الأكواد البرمجية فقط، بل أصبح يُستخدم أيضًا في مراجعة الأكواد وتصحيح الأخطاء وتنظيم سير العمل وتحسين الإنتاجية على مستوى الفرق والمؤسسات.

ووفقًا لـ OpenAI، يستخدم أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم أداة Codex حاليًا، بينما سجلت نموًا يقترب من 800% منذ الأول من فبراير من هذا العام.

ولا تُعد هذه الخطوة مفاجئة في السوق الكورية، إذ سبقت عدة مؤسسات كبرى إلى تبني حلول OpenAI، من بينها LG Electronics، كما أتاحت جامعة سيول الوطنية خدمة ChatGPT Edu لنحو 47 ألف طالب وموظف.

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