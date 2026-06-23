تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد التزام أبل بموعد إطلاق هاتف iPhone Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عزز تقرير جديد من سلسلة التوريد التابعة لأبل التوقعات التي تشير إلى أن هاتف iPhone Ultra سيُكشف عنه في موعده المحدد خلال شهر سبتمبر المقبل، رغم الشائعات الأخيرة التي تحدثت عن احتمال تأجيله.

وجاء ذلك بعد أيام من تقرير زعم أن أبل قد تؤجل إطلاق الهاتف، قبل أن ينفي أحد المسربين المعروفين على منصة Weibo تلك المعلومات. والآن، يدعم تقرير جديد هذا النفي، مستندًا إلى مصادر من داخل سلسلة التوريد.

ووفقًا لمصدر يعمل لدى أحد موردي أبل، ما زالت الشركة تخطط للكشف عن iPhone Ultra إلى جانب هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلال حدث سبتمبر المرتقب، وهو السيناريو الذي تكرر في العديد من التسريبات السابقة.

كما أكد مصدر آخر من سلسلة التوريد أنه لم يتلقَّ أي إشارات أو تعليمات تدل على وجود تأخير في خطط الإطلاق الخاصة بالهاتف.

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم في سبتمبر، بينما قد يتأخر طرح الهاتف في الأسواق لبضعة أسابيع مقارنة بإصداري Pro وPro Max.

ولا يُعد هذا السيناريو جديدًا على أبل، إذ سبق للشركة أن أعلنت عن بعض أجهزتها قبل إتاحتها للبيع بفترة زمنية قصيرة.

وبناءً على أحدث المعلومات، يبدو أن iPhone Ultra ما زال يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، سواء وصل إلى الأسواق في أواخر سبتمبر أو خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026.

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