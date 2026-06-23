تكنولوجيا: انستغرام يصل إلى الشاشات الكبيرة عبر توسع جديد في أجهزة التلفاز بالولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت انستغرام نطاق تطبيق Instagram for TV ليصل إلى أجهزة تلفاز سامسونج في الولايات المتحدة، وذلك بعد إطلاقه لأول مرة على أجهزة Amazon Fire TV خلال ديسمبر الماضي، ثم توفيره لاحقًا لأجهزة Google TV في فبراير.

وأكدت الشركة أن التطبيق أصبح متاحًا الآن على أجهزة تلفاز سامسونج الصادرة منذ عام 2020 وما بعده داخل السوق الأمريكية.

وبالتزامن مع هذا التوسع، بدأت انستغرام اختبار مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تسهيل اكتشاف المحتوى ومشاركته والاستمتاع به مع الأشخاص الموجودين في المنزل.

وتشمل هذه المزايا تنظيم القنوات بحسب اهتمامات المستخدم، مثل المحتوى الكوميدي أو الرياضي أو محتوى صناع المحتوى المفضلين. كما تتيح للمستخدمين مشاهدة القصص Stories الخاصة بالأصدقاء وصناع المحتوى مباشرة على شاشة التلفاز.

ومن جهة أخرى، توفر انستغرام إمكانية إرسال مقاطع Reels والفيديوهات المحفوظة من الهاتف إلى التلفاز، إلا أن هذه الميزة تقتصر حاليًا على أجهزة Google TV وFire TV.

كما تختبر الشركة قسمًا مخصصًا للفيديوهات الأفقية، بهدف منح صناع المحتوى وسائل إضافية للوصول إلى الجمهور، مع تحسين تجربة مشاهدة المحتوى المصمم للشاشات الكبيرة.

وفي إطار خططها المستقبلية، تدرس انستغرام تقديم أنواع جديدة من المحتوى الموجه لغرف المعيشة، تشمل مقاطع فيديو أطول تتيح لصناع المحتوى سرد قصص أكثر عمقًا، بالإضافة إلى محتوى يُعرض على شكل حلقات متتابعة.

كذلك تستكشف الشركة إمكانية جلب البثوث المباشرة إلى أجهزة التلفاز، بما يسمح للمستخدمين بمتابعة الأحداث والتفاعل معها بشكل جماعي وفي الوقت الفعلي.

وتأمل انستغرام في طرح هذه المزايا والصيغ الجديدة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

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