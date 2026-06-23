تكنولوجيا: iOS 27 Beta 2 يجلب مزايا Siri الجديدة وتحسينات كبيرة لرسائل RCS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل النسخة التجريبية الثانية من iOS 27 للمطورين، حاملةً معها مجموعة من المزايا الجديدة والتحسينات التي تواصل الشركة العمل عليها قبل الإطلاق الرسمي للنظام.

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة Write with Siri، التي ستحل محل أدوات الكتابة المستقلة Writing Tools. وستظهر الميزة الجديدة كاختصار مباشر داخل لوحة المفاتيح، لتتيح للمستخدم إنشاء النصوص أو إعادة صياغتها أو تدقيقها اعتمادًا على أوامر موجهة إلى Siri.

وتتميز الميزة باندماجها الكامل مع Siri، ما يسمح لها بالاستفادة من المعلومات المتاحة للمساعد الذكي داخل الرسائل والبريد الإلكتروني والمستندات الأخرى، لتقديم نتائج أكثر دقة وسياقًا.

وفي تطبيق الرسائل، حسّنت أبل دعم معيار RCS عبر إضافة إمكانية عرض تفاعلات الرموز التعبيرية (Tapback) بشكل صحيح، إلى جانب دعم الردود المضمنة داخل المحادثات.

كما وسّعت الشركة إتاحة صفحة Spending Insights الجديدة داخل تطبيق Wallet، والتي توفر عرضًا تفصيليًا للمصروفات اليومية أو الشهرية أو السنوية. وكانت الميزة موجودة في النسخة التجريبية الأولى، إلا أن التحديث الجديد أتاحها لمزيد من المناطق.

وشملت التحديثات الأخرى إصلاح مشكلة كانت تمنع تحديث البرنامج الثابت لسماعات AirPods Max 2 في النسخة التجريبية الأولى، بالإضافة إلى إضافة إمكانية تحديث جهاز Apple TV 4K عن بُعد عبر تطبيق Home.

وتؤكد أبل أن النسخ التجريبية الحالية من iOS 27 مخصصة للمطورين فقط، ولا يُنصح باستخدامها كنظام أساسي يومي. ومن المتوقع طرح النسخ التجريبية العامة لاحقًا، على أن يصل الإصدار المستقر رسميًا خلال سبتمبر بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون الجديدة.

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