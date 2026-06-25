تكنولوجيا: شركة RedMagic تكشف رسميا عن أرقام أداء الألعاب لجهازها اللوحي الجديد RedMagic Gaming Tablet 5 Pro بشاشة OLED المتطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة RedMagic لإطلاق جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب RedMagic Gaming Tablet 5 Pro في الأسواق الصينية في يوم 30 يونيو ومن المتوقع أن ينطلق عالميا بعد ذلك بوقت قصير وقبل الكشف الكامل والرسمي عنه قامت الشركة بمشاركة أرقام أداء الألعاب الخاصة بهذا التابلت الجديد للمستعرضين وكما أوضحت الشركة فإن تابلت OLED الجديد يمكنه الحفاظ على معدل إطارات يبلغ في المتوسط 184FPS عند تشغيل لعبة CrossFire الشهيرة بينما يصل متوسط الأداء إلى نحو 165FPS في لعبة Delta Force وتم اختبار هذه الألعاب مع ضبط الإعدادات الرسومية البصرية على دقة HD وتفعيل وضع معدل التحديث العالي ويقال إن مستويات هبوط الإطارات بنسبة 1% خلال الاختبار المستمر لمدة 60 دقيقة بلغت 168FPS وأيضا 157FPS على التوالي

وتم اختبار لعبة أخرى تم وصفها بأنها لعبة عالم مفتوح ضخمة الحجم وخلال اختبار تشغيل مستمر لمدة 60 دقيقة تمكن الجهاز اللوحي من الحفاظ على متوسط معدل إطارات ثابت يبلغ 60FPS مع هبوط الإطارات بنسبة 1% إلى نحو 59FPS وتعتبر هذه الأرقام ممتازة ومحترمة للغاية ولكن من الجدير بالذكر أن جميع هذه النتائج والمؤشرات صادرة بشكل مباشر من الشركة نفسها ويجب التعامل معها بنوع من الحذر للمستعرضين

وإلى جانب مشاركة هذه الأرقام الاختبارية أكدت الشركة أن معالج الجهاز اللوحي المتطور من نوع Snapdragon 8 Elite Gen 5 سيأتي مع شريحة معالجة مخصصة ومساعدة تسمى Core R4 ومن شأن هذا الدمج القوي تقديم تجربة ألعاب محسنة ومتطورة للغاية من خلال توفير تحسينات إضافية ممتازة تلبي تطلعات اللاعبين

وعلى غرار الجيل السابق RedMagic Astra سيأتي تابلت الألعاب القادم مع محاكي ألعاب كمبيوتر PC مثبت مسبقا ويدعم تشغيل ألعاب منصة Steam الشهيرة كما ينتظر وجود وضع لسطح المكتب أيضا وللمقارنة فإن وحدة التحكم في الألعاب المخصصة للأجهزة اللوحية من نوع GameSir G8 Plus تعرض حاليا بسعر يبلغ 55.99 دولار

وتتضمن المواصفات الفنية الأخرى المؤكدة وجود نظام تبريد مائي متطور مع مروحة تبريد نشطة لتبديد الحرارة بفعالية بالإضافة إلى شاشة عرض بمقاس 9.06 inch من نوع لوحات OLED وتدعم ذروة سطوع تصل إلى 1600 nits وتصميم خارجي أنيق ونحيف بالكامل ومن المتوقع أن تقوم الشركة بمشاركة المزيد من التفاصيل والخصائص الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة