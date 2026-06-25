تكنولوجيا: شركة Belkin تطلق رسميا بنك الطاقة المغناطيسي الجديد UltraCharge Slim 10K بدعم تقنيات الشحن السريع وشاشة عرض مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Belkin في بيع بنك طاقة مغناطيسي جديد بسعة 10000mAh في الأسواق الأمريكية ويحمل الشاحن المحمول الجديد اسم UltraCharge Slim Magnetic Power Bank 10K بشكل رسمي ويأتي في خيارين من الألوان مع تقديم ترقيات ملحوظة وهامة تشمل شاشة عرض مدمجة ودعم تقنيات الشحن المغناطيسي الأكثر سرعة للمستعرضين

وتأتي الترقية الأكبر والأبرز في هذا الجهاز متمثلة في دعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25W وبفضل توافقه مع معيار Qi2.2 الجديد يمكن لبنك الطاقة الاتصال مغناطيسيا بأحدث طرازات هواتف iPhone 17 وكذلك سلسلة iPhone 16 بالإضافة إلى هاتف Pixel 10 Pro XL ليقدم طاقة شحن تصل إلى 25W ويحتوي الجهاز أيضا على منفذ من نوع USB-C لشحن الأجهزة الأخرى بقدرة تصل إلى 30W ومع ذلك فإن استخدام كلا المخرجين في نفس الوقت يقلل سرعات الشحن لتصل إلى 15W لكل جهاز وتسوق Belkin هذا الشاحن كخيار نحيف للغاية على الرغم من أن سماكته تبلغ 0.6 inch أي ما يعادل 15.24 mm مما قد يضيف حجما ملحوظا لأي هاتف ولكن الهيكل المصنوع من الألمنيوم يمنحه ملمسا فخما وعاليا وتوفر السعة الضخمة التي تبلغ 10000mAh ما يصل إلى 44 ساعة من تشغيل الفيديو الإضافي على هاتف iPhone 17 Pro وعلاوة على ذلك توضح شاشة رقمية صغيرة السعة المتبقية في البطارية بدقة دون وجود إضافات أخرى مثل مسند مدمج أو كابل متصل

ويمكن للمشترين الحصول على شاحن UltraCharge Slim Magnetic Power Bank 10K الجديد بسعر يبلغ 89.99 دولار ويتوفر الشاحن باللونين الأسود والرملي ويأتي مرفقا مع كابل بطول 2 ft من نوع USB-C to USB-C داخل العلبة