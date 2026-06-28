تكنولوجيا: شركة Ugreen تطلق رسميا شاحنها الجديد Nexode Pro 160W بخمسة منافذ وشاشة ذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Ugreen في وقت سابق من هذا الشهر شاحنها المتطور Nexode Pro 160W USB C في الأسواق الأمريكية ويتميز هذا الشاحن بقدرة خرج إجمالية تبلغ 160W مع تزويده بشاشة ذكية مدمجة ليظهر كالمنافس المباشر لشاحن Anker الشهير من طراز Prime 160W USB C Charger ولكن الاختلاف الأكبر والجوهري يكمن في السعر حيث تقدم Ugreen شاحنها بسعر أقل بكثير من منافستها Anker مع توفير ميزة إضافية تشمل وجود منفذ USB C إضافي بجانب منفذ USB A للمستعرضين

والآن قامت شركة Ugreen بإطلاق شاحن Nexode Pro 160W رسميا في الأسواق الأوروبية وكما هو الحال في أمريكا يأتي الشاحن بتكلفة أقل بكثير مقارنة بمنتج Anker المماثل حيث يباع بسعر يبلغ 89.99 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة وبسعر 89.99 يورو في ألمانيا للمستعرضين وللمقارنة فإن شاحن Anker Prime 160W USB C Charger يباع بسعر يبلغ 129.99 جنيه إسترليني أو 129.99 يورو في الأسواق البريطانية والأوروبية والأفضل من ذلك أن سعر شاحن Nexode Pro 160W ينخفض ليصل إلى 56.99 جنيه إسترليني فقط في بريطانيا ونحو 65.99 يورو في ألمانيا بفضل خصومات وتخفيضات أسبوع Prime Day للمستعرضين

وكما تم ذكره سابقا يتميز شاحن Nexode Pro 160W باحتوائه على خمسة منافذ شحن كاملة تتكون من أربعة منافذ من فئة USB C ومنفذ واحد من نوع USB A ويدعم منفذان من منافذ USB C تقنية الشحن السريع الفائقة من نوع PD 3.1 بقدرة تصل إلى 140W وهي طاقة كافية تماما لتشغيل وشحن معظم أجهزة الحاسب المحمول Laptops ويتم تقسيم قدرة الخرج الإجمالية البالغة 160W بين المنافذ عند توصيل أجهزة متعددة في وقت واحد ومع ذلك لا يزال بإمكان المستخدم الحصول على قدرة 100W من منفذ USB C واحد عند شحن جهازين أو ثلاثة أجهزة أو طاقة تبلغ 65W عند شحن خمسة أجهزة معا وفي كلتا الحالتين فإن هذا الأداء كاف لإبقاء الحاسب المحمول وأربعة أجهزة أخرى قيد التشغيل للمستعرضين

ومثل شاحن Anker Prime يأتي شاحن Nexode Pro 160W مع شاشة رقمية ذكية توضح بدقة قدرة الخرج لكل منفذ ومستويات درجات الحرارة وحتى عرض بعض الرموز التعبيرية المخصصة وأوضحت المراجعات والاختبارات أن الشاحن يمثل بديلا قويا وممتازا لعدة محولات طاقة مختلفة على الرغم من أنه يأتي بحجم كبير نسبيا ولكن هذا لن يمثل أي مشكلة إذا كنت تستخدمه ثابتا على مكتب العمل