تكنولوجيا: شركة OnePlus تكشف رسميا عن تفاصيل ومواصفات جديدة ومثيرة لهاتفها الأول المنتظر OnePlus N6 ضمن سلسلتها الأحدث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر إطلاق هاتف OnePlus N6 الجديد بشكل رسمي في يوم 30 يونيو من عام 2026 الحالي وللتوضيح تعتبر سلسلة N بمثابة خط إنتاج جديد للهواتف ومؤكد حاليا للأسواق الهندية فقط وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق أن هاتف OnePlus N6 سيتميز باحتوائه على بطارية ضخمة بسعة 8000mAh مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W وقامت شركة OnePlus الآن بمشاركة المزيد من التفاصيل والخصائص الخاصة بهذا الجهاز القادم للمستعرضين

وتأكد رسميا أن هاتف OnePlus N6 سيضم كاميرا خلفية متطورة بدقة 50MP تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بمعدل إطارات يبلغ 60 fps وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 8MP كما حددت الشركة وجود نظام تبريد متطور بغرفة البخار بمساحة تبلغ 5300 mm² مخصص لهاتف OnePlus N6 لتشتيت الحرارة بفعالية أثناء الاستخدام المكثف للمستعرضين

وسيتوفر هاتف شركة OnePlus القادم في خيارين من الألوان الجذابة هما Fresh Mint وأيضا Midnight Green ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بسعر يقل 264 دولار في الأسواق الهندية ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل إضافية أخرى حول الهاتف حتى الآن للمستعرضين

وفيما يتعلق بالتسريبات والمواصفات المسربة فقد ظهر هاتف OnePlus N6 أيضا على منصة Google Play Console وتشير القائمة إلى أن هاتف OnePlus N6 سيتميز بشاشة عرض تأتي مع دقة وضوح تبلغ 1570×720 pixels وعلاوة على ذلك تم إدراج الهاتف مع معالج من نوع MediaTek MT635 مما يلمح إلى رقاقة من فئة Dimensity 6000 series وتوضح القائمة أيضا أن الهاتف سيأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا ونظام التشغيل الأحدث Android 16 وفي سياق آخر ظهر هاتف OnePlus 16T في تسريب جديد يكشف عن مواصفاته الرئيسية