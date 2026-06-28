تكنولوجيا: فيفو تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo Y6a ببطارية ضخمة وسعة هائلة ومواصفات مميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل فيفو توسيع مجموعتها من الهواتف ذات الفئة الاقتصادية من خلال إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y6a والذي يركز بشكل أساسي على سعة البطارية الكبيرة وقوة التحمل ويأتي الهاتف مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 256 GB ويتوفر في ثلاثة خيارات من الألوان تشمل الأسود والفضي والذهبي وتتميز النسختان الفضية والذهبية بنمط خلفي خفيف ومميز بينما يظل المظهر العام للهاتف كلاسيكيا وبسيطا ومن المرجح أن يتم إخفاء هذا التصميم في الاستخدام اليومي بواسطة غطاء الحماية للمستعرضين

وتؤكد فيفو على المتانة العالية الفائقة للجهاز حيث يأتي الهاتف متوافقا مع معايير الشهادات العالمية الحاصلة على الحماية الفائقة IP68 و IP69 بالإضافة إلى تقديم درجة ممتازة من مقاومة الصدمات والسقوط ويعمل هاتف Vivo Y6a بواسطة معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 وهو عبارة عن شريحة معالجة مخصصة للهواتف الاقتصادية وتدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G المدمجة مع توفير وظيفة تشغيل شريحتين اتصال Dual SIM للمستعرضين

وتعتبر البطارية الضخمة من أبرز المزايا الفريدة في هذا الهاتف حيث تأتي بسعة تبلغ 7200 mAh أي ما يعادل 28.23 Wh والتي تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تصل إلى 44W وفي المقابل لا يدعم الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي وهو أمر متوقع ويتماشى تماما مع الفئة السعرية الاقتصادية لهذا الجهاز وتضم الواجهة الأمامية شاشة عرض بمقاس 6.75 inch من نوع لوحات LCD وتأتي بدقة وضوح تصل إلى 1570×720 pixels وتدعم معدل تحديث سريع وفائق يبلغ 120 Hz للمستعرضين

ومن حيث قدرات التصوير يحتوي هاتف Vivo Y6a على كاميرا رئيسية بدقة 50 MP ولا يضم أي عدسات فائقة الاتساع أو عدسات مخصصة للتقريب البصري بينما تأتي الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط صور السيلفي بدقة تبلغ 8 MP ويتوفر الهاتف الذكي حاليا في الأسواق الصينية بسعر يقارب 294 دولار ولم تعلن الشركة بعد عن أي خطط رسمية بشأن موعد الإطلاق العالمي في بقية الدول

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