تكنولوجيا: فيفو تطلق رسميا هاتفها الجديد Vivo Y500 4G بتكلفة اقتصادية وبطارية ضخمة سعة 8100 mAh في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت فيفو بشكل رسمي عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y500 4G في أسواق دولتي نيبال وباكستان ومن المثير للاهتمام أن الشركة قررت طرح المتغير الذي يدعم شبكات 4G في السوق العالمية بدلا من طراز 5G ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فيفو ستجلب نسخة الجيل الخامس إلى الأسواق الدولية لاحقا وتستعرض التقارير احتمالية أن تقوم الشركة بإطلاق طراز Vivo Y500 5G تحت مظلة سلسلة عائلة Vivo T في أسواق محددة مثل الهند

ويتميز هذا الهاتف الاقتصادي والداعم لشبكات 4G باحتوائه على شاشة عرض رائعة بمقاس 6.83 inch من نوع لوحات AMOLED والتي تنتج دقة وضوح تصل إلى 2800x 1260 بكسل مع دعم معدل تحديث سريع يبلغ 120 Hz ومستوى سطوع أقصى خارق يصل إلى 5000 nits وعلى الرغم من كونه هاتفا من الفئة الاقتصادية إلا أن فيفو قامت بتزويد هاتف Vivo Y500 4G ببطارية عملاقة تصل سعتها إلى 8100 mAh والتي تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 44 W وللمقارنة فإن النسخة الصينية من الهاتف تضم بطارية أكبر قليلا وبسرعة شحن مضاعفة حيث تأتي بسعة 8200 mAh مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 W

و يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج من نوع Unisoc T7300 والمقترن بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا ودون وجود أي فتحة مخصصة لزيادة المساحة عبر بطاقات التخزين الخارجية ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 16 المبني على واجهة OriginOS 6 من العلبة مباشرة ومن المؤسف أنه لا توجد أي معلومات رسمية حتى الآن من فيفو حول مدة الدعم البرمجي والتحديثات المستقبلية وفيما يتعلق بجوانب التصوير الفوتوغرافي يضم الهاتف إعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 MP وعدسة ثانوية بدقة 2 MP لمجرد سد الفجوة وتأتي الواجهة الأمامية مع كاميرا لالتقاط صور السيلفي وإجراء محادثات الفيديو بدقة 32 MP

وينطلق هاتف Vivo Y500 4G في خيارات ألوان تشمل الأزرق الليلي والأبيض اللؤلؤي ويبدأ السعر الرسمي للجهاز من نحو $361 للنسخة الأساسية التي تأتي بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا ومساحة تخزين بحجم 128 جيجا في حين يبلغ سعر طراز سعة 8 جيجا من فئة RAM ومساحة تخزين 256 جيجا حوالي $407 ويمكن للمشترين الحصول على الهاتف مباشرة من خلال المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة فيفو