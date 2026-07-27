انت الان تتابع خبر غوغل توقف دعم "يوتيوب" على هواتف أندرويد القديمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت غوغل أنها بدأت بإيقاف الدعم الفني لتطبيق "يوتيوب" على الهواتف التي تعمل بنظام Android 6.0 Marshmallow والإصدارات الأقدم من "أندرويد"، في خطوة تهدف إلى تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى الإصدارات الأحدث التي توفر مستويات أعلى من الأمان.وأكدت الشركة أنها ستواصل دعم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 7.0 Nougat والإصدارات الأحدث، محذرة من أن استخدام أنظمة التشغيل القديمة قد يعرض المستخدمين لثغرات أمنية يمكن أن يستغلها القراصنة للوصول إلى الأجهزة والبيانات الشخصية.

وينصح خبراء التقنية مستخدمي الهواتف المتأثرة بالاعتماد على "يوتيوب" عبر متصفح الويب في حال توقف التطبيق عن العمل، مع التحقق من توافر أي تحديثات للتطبيق أو التفكير في ترقية أجهزتهم إلى هواتف أحدث لضمان استمرار الدعم والحصول على أحدث معايير الحماية.

ووفقا للمعلومات المتداولة، بدأ بعض المستخدمين المتأثرين بالفعل في تلقي إشعارات تطلب منهم استخدام "يوتيوب" عبر موقعه الإلكتروني بدلا من التطبيق الذي لم يعد مدعوما على أجهزتهم.