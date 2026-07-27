انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يزور تركيا يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتوجه يوم غد الثلاثاء إلى الجمهورية التركية على رأس وفد رسمي رفيع تلبية لدعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".

وأضاف ان "وفد الحكومة العراقية سيناقش في أنقرة ملفات التعاون الاستراتيجي على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والعسكرية إلى جانب أزمة المنطقة وتطوراتها الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع ان "ملف المياه سيحظى باهتمام خاص خلال الزيارة الرسمية إلى جانب التفاهمات المتصلة بهذا المسار بموجب الاتفاق الإطاري العراقي التركي فضلا عن مجالات الطاقة ومشروع طريق التنمية ومتطلبات تنفيذه بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الجارين".

