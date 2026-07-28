آسياسيل تفوز بخمس جوائز Stevie® تقديراً لابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي، بينها جائزتان ذهبيتان

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بغداد - ياسين صفوان - فازت آسياسيل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في العراق، بخمس جوائز Stevie® للتميز التكنولوجي 2026، حاصدةً جائزتين ذهبيتين وجائزتين فضيتين وجائزة برونزية ضمن فئات الذكاء الاصطناعي.

وتكرّم هذه الجوائز الخمس إنجازات آسياسيل في خدمة الزبائن القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذكاء تجربة الزبون، وتحسين أداء الشبكة، وبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات. وتضع هذه النتائج ابتكارات آسياسيل، المطوَّرة محلياً في العراق في مصاف أبرز الحلول التقنية من مؤسسات عالمیة.

ونالت آسياسيل الجائزة الذهبية ضمن فئة "الإنجاز التكنولوجي للعام – الذكاء الاصطناعي – قطاعات خدمات المستهلك" عن مساعدتها الذكية "ليلى" LAILA))، تقديراً لتقدیمها نموذج رائد لخدمة الزبائن التي تعتمد بالدرجة الأولی على الذكاء الاصطناعي. فمنذ إطلاقها في تشرين الثاني 2024 بوصفها أول مساعد ذكاء اصطناعي للزبائن في العراق، عالجت "ليلى" ملايين التفاعلات باللغات العربية والكوردية والإنكليزية، وبلغت نسبة معالجتها الآلية الكاملة للاستفسارات 76%، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من رضا الزبائن. ووصف أعضاء لجنة التحکیم الترشيح بأنه "استثنائي"، مشيرين إلى تحقيق "أداء بمستوى عالمي في ظل ظروف تشغيل بالغة الصعوبة"، معتبرين "ليلى" "نموذجاً مرجعيًا لكيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل خدمات قطاع الاتصالات".

كما حصدت آسياسيل جائزة ذهبية أخرى ضمن فئة "الابتكار التقني للعام – الذكاء الاصطناعي – قطاعات خدمات المستهلك" عن نظام CEI، وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقيس تجربة الشبكة الفعلية لكل مشترك من مشتركي آسياسيل البالغ أكثر من 20 مليون مشترك بشكل يومي. وبفضل التحسينات التي وجّهها نظام CEI، ساهم تحسین الشبکة في رفع مؤشر جودة الخدمة الإجمالية للشرکة وانخفضت شكاوى المستخدمين اليومية. ووصفت لجنة التحكيم الترشيح بأنه "أحد أقوى الترشيحات في فئة الذكاء الاصطناعي" لكونه يجمع بين "العمق التقني، والأثر التشغيلي القابل للقياس، والتطبیق على نطاق المؤسسة"، وأشادت به باعتبارە "تطبیقاً بارعاً للذكاء الاصطناعي لسدالفجوة بين مؤشرات الشبكة وتجربة المستخدم".

كما فازت "ليلى" بجائزتين فضيتين؛ الأولى بوصفها أول مساعد ذكاء اصطناعي في العراق يخدم الزبائن بثلاث لغات عبر واجهة محادثة موحّدة، والثانية لبنیتها التقنية المتقدمة التي تربطها مباشرةً بأنظمة آسياسيل التشغيلية. ووصفتها لجنة التحكيم بأنها "إنجاز بمستوى عالمي" وأنها "تتجاوز إلى حدّ بعيد التطبيقات المعتادة لروبوتات المحادثة"، فيما أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن نتائجها "يجدر بمشغلي الاتصالات الآخرين دراستها عن كثب".

وأكملت آسياسيل حصادها بالجائزة البرونزية ضمن فئة "شركة العام – الذكاء الاصطناعي" عن بنائها أول منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة في قطاع الاتصالات العراقي، تمتد من خدمة الزبائن إلى عمليات الشبكة والتحليلات التنبؤية. وقالت لجنة التحكيم إن هذه المنظومة "ترسي معیاراً عالمیاً استثنائیاً للابتكار في قطاع الاتصالات".

وبهذه المناسبة، قال عامر الصناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل:

"هذه الجوائز الخمس، وفي مقدمتها جائزتانا الذهبيتان، ليست تكريمًا لآسياسيل وحدها، بل شهادة على قدرة الكفاءات العراقية على بناء حلول ذكاء اصطناعي تضاهي المعايير العالمية وتتفوق عليها في بيئة تشغيل أكثر تحديًا. لقد أثبتنا أن الابتكار لا يُستورد إلى العراق فحسب، بل يُصنع فيه."

من جانبها، قالت ماغي ميلر، رئيسة جوائز ستيفي:

"نتقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين في النسخة الثالثة من جوائز Stevie® للتميز التكنولوجي على إنجازاتهم المتميزة. إن ابتكاراتهم تسهم في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا في مختلف القطاعات، ونتطلع إلى الاحتفاء بنجاحاتهم في حفل التتويج يوم الـ 28 تشرين الأول."

وقد شارك أكثر من 180 خبيرًا حول العالم في عملية التحكيم لاختيار الفائزين لهذا العام، الذين سيتم تكريمهم في حفل الجوائز المقرر إقامته في الـ 28 تشرين الأول 2026 في مدينة باريس بفرنسا، إلى جانب الفائزين بجوائز 2026.

ويأتي فوز آسياسيل بهذه الجوائز الخمس وسط منافسة عالمية تضم شركات من أكثر من 30 دولة، بينها كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ما يرسّخ مكانة الشركة ضمن مصاف الشركات التقنية الرائدة عالميًا، ويؤكد قدرة العراق على إنتاج حلول تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة دوليًا.

وتمضي آسياسيل قدمًا في استراتيجيتها الطموحة التي تشمل الجاهزية الكاملة لإطلاق خدمات الجيل الخامس في انتظار الموافقات التنظيمية من الحكومة العراقية، وتوسيع استثماراتها في منصات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إسهامًا في بناء مستقبل رقمي أكثر إشراقًا للعراق والمنطقة.

عن آسياسيل:

آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها أكثر من 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

آسياسيل للاتصالات، قسم العلاقات العامة: public.relations@asiacell.com

تعرف على المزيد: www.asiacell.com

عن جوائز ستيفي®:

تُعدّ جوائز ستيفي® من أبرز جوائز الأعمال في العالم، ويُعرف اسمها اختصارًا بـ "ستيفيز"، وهي مشتقة من الكلمة اليونانية "ستيفانوس" التي تعني "المتوَّج". تُمنح جوائز ستيفي ضمن تسعة برامج عالمية، وتستقطب أكثر من 12,000 ترشيح سنويًا من مؤسسات في أكثر من 70 دولة، وتكرّم المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها والعاملين فيها على أدائهم المتميز في بيئة العمل حول العالم. لمزيد من المعلومات: www.StevieAwards.com