انت الان تتابع خبر تحديث كبير... واتساب يكشف عن حزمة مزايا جديدة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الشركة أن المكالمات عبر واتساب ويب ستكون مجانية ومحمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، ومن دون قيود على مدة الاتصال، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانات نسخة الويب من التطبيق.وتوفر تجربة الاتصال عبر المتصفح مزايا مشابهة لتلك الموجودة في تطبيق الهواتف، إذ أضافت "ميتا" تبويبًا مخصصًا لسجل المكالمات، إلى جانب إمكانية مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو.

كما عززت الشركة قدرات واتساب ويب بأدوات تجعله أقرب إلى منصات الاجتماعات المرئية مثل زوم وجوجل ميت، حيث أصبح بالإمكان إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشاركًا.

ومن بين المزايا الجديدة أيضًا، كشفت "ميتا" عن ميزة غرفة الانتظار (Waiting Room)، التي تمنح منظم المكالمة صلاحية الموافقة على انضمام المشاركين قبل دخولهم إلى المكالمة.

ويمكن استخدام هذه الخاصية من خلال مشاركة رابط مكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام، وفقًا لما أورده موقع البوابة العربية.

وحصلت مكالمات واتساب كذلك على ميزتي QuickHD وNoise Suppression لتحسين جودة الاتصال؛ إذ تتيح الأولى عرض الفيديو بدقة عالية منذ الثواني الأولى للمكالمة، بينما تعمل الثانية على تقليل الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بشكل أوضح.

وتشبه تقنية تقليل الضوضاء هذه مزايا متوفرة بالفعل في الهواتف الذكية، مثل Clear Calling من جوجل وVoice Isolation من آبل.

وأضافت "ميتا" أيضًا ميزة Call Transfer، التي تتيح نقل المكالمة بسلاسة بين الهاتف والحاسوب أو العكس، دون الحاجة إلى إنهاء الاتصال وإعادة إجرائه، في تجربة مشابهة للتكامل بين أجهزة آبل.

وبدأت الشركة طرح هذه المزايا الجديدة تدريجيًا لمستخدمي واتساب حول العالم، على أن تصل إلى جميع الحسابات تباعًا خلال الفترة المقبلة.