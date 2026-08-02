Silent Hill: Townfall.. تجربة منتظرة تكسر قواعد السلسلة

تجربة مختلفة

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:48 صباحاً كتب شريف احمد - تستعد Silent Hill: Townfall لتقديم تجربة مختلفة تكسر القالب التقليدي الذي ارتبط بسلسلة Silent Hill على مدار سنوات، إذ لن تكتفي بإعادة تقديم عناصر الرعب المعهودة، بل ستسعى إلى قلب توقعات اللاعبين منذ اللحظات الأولى.وأوضح الكاتب والمخرج جون ماكيلان، في مقابلة مع Eurogamer، أن افتتاحية اللعبة ستمنح اللاعبين إحساسًا مألوفًا، يوحي بأنها تسير على النهج الكلاسيكي للسلسلة، لكنه أكد أن هذا الشعور لن يدوم طويلًا.وأشار إلى أن فريق التطوير تعمد استغلال توقعات الجمهور قبل أن يقودهم إلى أحداث ومنعطفات غير متوقعة، تقدم رؤية جديدة لعالم Silent Hill.وأضاف ماكيلان أن اللعبة تستند إلى الموضوعات والأجواء التي اشتهرت بها السلسلة، لكنها تعيد توظيفها بطريقة مبتكرة تمنح اللاعبين تجربة مختلفة، مع الحفاظ على الهوية النفسية والرعب الذي يميز السلسلة.ومن المقرر إطلاق Silent Hill: Townfall في 24 سبتمبر على PS5 والحاسب الشخصي، لتصبح أول عنوان رئيسي في السلسلة يقدم تجربة لعب كاملة من منظور الشخص الأول.كما ستضم نظام قتال يعتمد على المواجهات القريبة، مع تركيز على الواقعية والعنف، حيث سيكون لأسلوب اللاعب وقراراته أثناء القتال تأثير مباشر في مجريات الأحداث والنهاية التي سيصل إليها.وكشف فريق التطوير أيضًا أن اللعبة ستوفر خمس نهايات رئيسية، إلى جانب نهايتين سريتين يمكن فتحهما عبر طور New Game+، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة إعادة اللعب وتشجيع اللاعبين على استكشاف جميع المسارات والنتائج الممكنة.