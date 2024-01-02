تراند اليوم : ترددات القنوات الوثائقية الجديدة على النايل سات 2024 لجميع الريسيفرات HD و SD

الرياض - أميرة القحطاني - مع نزول قنوات جديدة على النايل سات يبدأ المصريين والعرب في البحث عن ترددات القنوات الوثائقية الجديدة التي تم تدشينها حديثا حيث تعد القنوات الوثائقية من القنوات المفيدة والتي تبث محتوى مميز يمتلأ بالمعلومات الهامة في مختلف المجالات سواء كانت تاريخية أو سياسية أو موضوعات الطبيعة والحياة البرية والكثير من المجالات المتميزة التي تفتح العقل وتزيد من ثقافة الانسان ومعرفته بالتاريخ والعالم من حوله اضبط الآن القنوات الجديدة واستمتع بالمشاهدة.

ترددات القنوات الوثائقية الجديدة بجودة HD

الكثير من المتابعين يهمهم معرفة آخر ترددات القنوات الوثائقية الجديدة وخاصة الترددات التي بجودة hd حيث تمكن المتابعين من مشاهدة برامجهم المفضلة بأعلى جودة وقد حدثت العديد من القنوات الوثائقية العربية تردداتها لتناسب العرض بجودات عالية على القمر الصناعي المصري نايل سات واليكم أهم القنوات الجديدة 2024 بآخر تحديث:

تردد قناة الشرق الوثائقية هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الشرق ديسكفري هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الشرق ديسكفري هو: 12322 – رأسي – معدل الترميز 27500

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك هو: 11411 – أفقي – معدل الترميز 27500

تردد قناة DW-Arabia هو: 11137 – أفقي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الجزيرة الوثائقية هو: 12521 – أفقي – معدل الترميز 27500

تردد قناة عمان هو: 12130 – رأسي – معدل الترميز 27500

أحدث ترددات القنوات الوثائقية الجديدة SD

مازال الكثير من المتابعين لم يقوموا بتحديث أجهزة الرسيفر الخاص بهم للرسيفرات الجديدة التي تعرض بجودة hd لذا ماتزال بعض القنوات الوثائقية توفر تردد بديل للعرض بجودة sd لإتاحة عرض القنوات لأكبر عدد ممكن من المتابعين وتعمل هذه الترددات لجميع أنواع الرسيفرات سواء SD أو HD واليكم الترددات:

تردد قناة الشرق الوثائقية هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الشرق ديسكفري هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الشرق الوثائقية هو: 12322 – رأسي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الوثائقية هو: 12303 – أفقي – معدل الترميز 27500

تردد قناة DW-Arabia هو: 11137 – أفقي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الجزيرة الوثائقية هو: 10970 – أفقي – معدل الترميز 27500

تردد قناة اليمن الوثائقية هو: 12687 – أفقي – معدل الترميز 27500

تردد قناة الكويت العربي الوثائقية هو: 11054 – رأسي – معدل الترميز 27500

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