تراند اليوم : ترددات القنوات الوثائقية الجديدة على النايل سات 2024 لجميع الريسيفرات HD و SD

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الرياض - أميرة القحطاني - مع نزول قنوات جديدة على النايل سات يبدأ المصريين والعرب في البحث عن ترددات القنوات الوثائقية الجديدة التي تم تدشينها حديثا حيث تعد القنوات الوثائقية من القنوات المفيدة والتي تبث محتوى مميز يمتلأ بالمعلومات الهامة في مختلف المجالات سواء كانت تاريخية أو سياسية أو موضوعات الطبيعة والحياة البرية والكثير من المجالات المتميزة التي تفتح العقل وتزيد من ثقافة الانسان ومعرفته بالتاريخ والعالم من حوله اضبط الآن القنوات الجديدة واستمتع بالمشاهدة.
ترددات القنوات الوثائقية الجديدة بجودة HD
الكثير من المتابعين يهمهم معرفة آخر ترددات القنوات الوثائقية الجديدة وخاصة الترددات التي بجودة hd حيث تمكن المتابعين من مشاهدة برامجهم المفضلة بأعلى جودة وقد حدثت العديد من القنوات الوثائقية العربية تردداتها لتناسب العرض بجودات عالية على القمر الصناعي المصري نايل سات واليكم أهم القنوات الجديدة 2024 بآخر تحديث:
- تردد قناة الشرق الوثائقية هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الشرق ديسكفري هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الشرق ديسكفري هو: 12322 – رأسي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك هو: 11411 – أفقي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة DW-Arabia هو: 11137 – أفقي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الجزيرة الوثائقية هو: 12521 – أفقي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة عمان هو: 12130 – رأسي – معدل الترميز 27500
أحدث ترددات القنوات الوثائقية الجديدة SD
مازال الكثير من المتابعين لم يقوموا بتحديث أجهزة الرسيفر الخاص بهم للرسيفرات الجديدة التي تعرض بجودة hd لذا ماتزال بعض القنوات الوثائقية توفر تردد بديل للعرض بجودة sd لإتاحة عرض القنوات لأكبر عدد ممكن من المتابعين وتعمل هذه الترددات لجميع أنواع الرسيفرات سواء SD أو HD واليكم الترددات:
- تردد قناة الشرق الوثائقية هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الشرق ديسكفري هو: 12360 – رأسي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الشرق الوثائقية هو: 12322 – رأسي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الوثائقية هو: 12303 – أفقي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة DW-Arabia هو: 11137 – أفقي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الجزيرة الوثائقية هو: 10970 – أفقي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة اليمن الوثائقية هو: 12687 – أفقي – معدل الترميز 27500
- تردد قناة الكويت العربي الوثائقية هو: 11054 – رأسي – معدل الترميز 27500
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