تراند اليوم : فك حظر واتس اب 2024 واستخدام الرقم مرة أخرى من الشركة

الرياض - أميرة القحطاني - يعاني البعض حظر واتس اب في عام 2024 ويبحثون عن كيفية الحل لأن تطبيق واتساب أصبح من التطبيقات الأساسية في حياتهم الذي قاموا بتنصيبه من متجر جوجل للأندرويد أو متجر آبل للأيفون.

ما هي أسباب حظر واتس اب في سنة 2024 على الموبايل؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حظر واتس اب على المحمول أو الأجهزة الذكية الأخرى نذكر منها التالي:

(1) من أسباب حظر واتس اب على محمولك الاستخدام السيء المخالف لسياسات شركة واتساب التي ذكرتها على موقعها الرسمي.

(2) حذف الواتس اب أكثر من مرة وإعادة تفعيله برقم المحمول مرة أخرى وعند الكتابة للرقم السري بصورة خاطئة أكثر من مرة يؤدي إلى زيادة الشك في حسابك، وبالتالي يتم حظر حسابك على واتس اب.

(3) حظر واتس اب ينشأ أيضًا بسبب إدخال رقم المحمول بصورة خاطئة أكثر من مرة.

(4) حظر الواتس من الشركة يتم أيضًا بسبب عدم انتظار كود التحقق من فيسبوك وهنا يسمى حظر السيرفر وتظهر لك رسالة تقول لك بأنه غير مسموح لرقم المحمول الخاص بك استخدام الواتس اب.

1- كيفية حل مشكلة حظر واتس اب 2024 من الشركة (الطريقة الأولى) ؟

(1) أولًا- افتح حسابك على Gmail أو Hotmail أو Yahoo حسب اشتراكك واختر انشاء رسالة.

(2) ثانيًا – عليك أن تكتب ايميل دعم واتساب الفني التالي: [email protected] في خانة المرسل إليه كما في الصورة التالية.

(3) ثالثًا – اكتب موضوع الرسالة كالتالي باللغة الانجليزية: My Whatsapp account has deactivated by mistake وهي تعني باللغة العربية ( حسابي على واتساب تم حظره عن طريق الخطأ ).

(4 )

رابعًا – اكتب النص التالي في الرسالة والتي تشرح فيها المشكلة التي واجهت الهاتف الخاص بك ورقمك وبعدها أرسلها إلى ايميل الدعم الفني لـ شركة واتساب وسيقوموا عليك بالرد.

Dear/ whatsaap management

My Whatsapp account has deactivated by mistake.

Could you please active my mobile phone number again+966. ” هنا اكتب رقم هاتفك المحمول المستخدم “

my mobile model Smsung Note 10. ” هنا اذكر نوع الجهاز الذي تستخدمه “

Thanks So much

Hakim ” هنا اكتب اسمك ولقد كتبت اسمي كمثال “

* لاحظ أننا هنا نكتب مفتاح البلد التي بها رقمك + سواء كانت السعودية أو الامارات العربية المتحدة أو الكويت أو مصر .. إلخ. بالإضافة إلى كتابة الموديل الخاص بهاتفك نقصد هنا نوعه.

ومعناها باللغة العربية حسابي على واتساب تم حظره عن طريق الخطأ

(5) خامسًا- بعد ذلك أرسل send.

(6) متوقع أن يرد عليك الدعم الفني لـ شركة واتساب قريبًا برسالة أخرى إما بأن تقوم بـ فك حظر رقمك على واتساب أو إخبارك بمشكلة أخرى، ولكن في حالة الرد بالإيجاب ( وهذا متوقع) يمكنك حينها إعادة تسجيل رقم هاتفك المحمول من جديد، وكذلك تفعيل تطبيق واتساب مرة أخرى وتعمل بها.

الطريقة الثانية لـ تخطي حظر الواتس اب 2024 من الشركة

أولًا – افتح بريدك الالكتروني، وأنشيء رسالة جديدة.

ثانيًا – ضع ايميل دعم واتساب الفني في المرسل إليه [email protected]

ثالثًا – ضع عنوان رسالتك كالتالي Solve My Account Problems

رابعًا – في محتوى الرسالة كن مبدعًا ويمكنك استخدام النص التالي كإرشادي ويمكنك التعديل عليه

Dear/ whatsaap management

Deactivating my Whatsapp account without any prior warning is not acceptable at all.

I have been using the Whatsapp service for a while now in a proper manner, without sending any spam messages nor any unsolicited and inappropriate messages, and with that said you have managed to delete my account without prior notice.

Kindly take my case into consideration and get me exception from the Top Management.

Thank you

Hakim ” هنا اكتب اسمك والمكتوب هنا اسمي كمثال “

خامسًا – في آخر الرسالة قم بإدخار رقم هاتفك الذي تلقى حظر من استخدام واتس اب ورقم هاتفك العادي للتواصل ولا تنسى أن تكتب كود بلدك الدولي بدون أن تكتب صفر بل اكتب + علامة الزائد.

سادسًا – من المتوقع أن تصلك رسالة من ايميل دعم واتساب الفني وهي رسالة آلية.

سابعًا – قم بالرد عليها قائلًا:

I didn’t find any answer for my problems, please redirect my to human

ثامنًا يمكنك الآن أن تنتظر شركة واتساب حيث من المتوقع أن ترد عليك برسالة لـ فك حظر رقم الهاتف الخاص بك وهذه العملية تأخذ نحو 48 ساعة إلى ثلاثة أيام إذا حقًا تم حظر هاتفك المحمول من استخدام واتساب بالخطأ ولكن إذا ما كانت هناك مخالفات حقيقية فمن الممكن ألا يتم رفع الحظر عنه وعليك استخدام رقم جديد لـ الواتس اب.

2- رسالة لفريق دعم واتساب لاسترجاع حسابك المحظور

عزيزي فريق دعم واتساب – أتمنى أن تكونوا بخير. أود أن أعبر عن تقديري العميق لجهودكم المستمرة في توفير دعم ممتاز لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم. لقد أصبح واتساب جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأنا ممتن لكم على توفير بيئة آمنة وموثوقة للتواصل والتواصل الاجتماعي. أرغب في حل مشكلة حظر حسابي على واتساب 2024. أرجوكم، استمروا في تقديم الدعم الرائع والابتكار في تطوير التطبيق. نحن كمستخدمين نثق فيكم ونعتبركم شريكًا.

