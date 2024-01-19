تراند اليوم : اعرف البنوك جمعت كام من شهادات 27% و 23.5% الجديدة بالبنوك ومتى يغلق باب الشراء

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادات 27% و 23.5% الجديدة ذات العائد المرتفع، حيث حققت هذه الشهادة نجاحًا كبيرًا في جذب الاموال خلال الفترة الأولى من طرحها، وقد وصلت حصيلة هذه الشهادة إلى مستويات مليارية في فترة قصيرة، مما يعكس الثقة العالية للمستثمرين في القطاع المصرفي، حيث تم تقديم شهادات 27% و 23.5% بواسطة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما البنكان الرئيسيان في مصر ويعملان كذراعين للبنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، تم تحديد سعر الفائدة لهذه الشهادة عند 23.5% سنويًا، والتي يتم صرفها بشكل شهري، بالإضافة إلى نسبة فائدة 27% عند استحقاقها في نهاية فترتها.

كم بلغت حصيلة شهادات 27% و 23.5% بالبنوك

استجاب المصريين بشكل إيجابي لهذه الشهادة المرتفعة العائد وخاصة مع انتهاء شهادات ذات العائد 25% خلال الفترة الماضية، حيث بلغت حصيلة البنك الأهلي المصري من هذه الشهادة نحو 245 مليار جنيه خلال الأسبوعين الأولين من طرحها، وعلى جانب آخر، جمع بنك مصر حوالي 135 مليار جنيه في ذات الفترة، مما يشير إلى قوة الطلب على هذه الشهادة المصرفية الجديدة، ومن المتوقع أن تتفوق حصيلة شهادات 27% و 23.5% على الشهادات ذات عائد 25% والتي وصلت ل 500 مليار جنية خلال شهر.

متى يتم غلق باب شراء شهادات 27% و 23.5%

صممت هذه الشهادة لجذب المستثمرين من مختلف الفئات، حيث يتمكن الأفراد من الاشتراك في هذه الشهادة بمبلغ أدنى قدره ألف جنيه مصري ومضاعفاته، وبفضل توافرها في الفروع المصرفية والقنوات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي، ومن المنتظر أن تنتهي فترة شراء شهادات 27% و 23.5% بحلول نهاية الشهر الجاري ومن المخطط لدى البنوك جمع مبالغ تتخطى ال 500 مليار جنية من المصريين، للحفاظ على السوق والسيطرة على التضخم.

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