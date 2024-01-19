تراند اليوم : الحق املا الجراكن .. شركة مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه 14 ساعة غدا عن هذه المناطق

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عن انقطاع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا السبت الموافق 20 يناير 2024، وتعد مشكلة انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة من التحديات التي تواجهها الشركات المسؤولة عن توزيع المياه والصرف الصحي، وفي ظل الاعتماد الكبير على المياه في حياة الناس وأعمالهم اليومية، فإن انقطاع المياه يمكن أن يتسبب في اضطرابات كبيرة وإزعاج للمواطنين المتأثرين، ويأتى هذا الاعلان لاخبار المواطنين لتدبير احتياجاتهم من المياه وتخزينها اليوم لاستخدامها غدا.

الأماكن التي سيتم فيها انقطاع المياه غدا

صرحت الشركة عن انقطاع المياه عن بعض المناطق في القاهرة، بما في ذلك مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والحي العاشر، وذكرت المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، مثل الشيراتون والكلية الحربية والملتقى العربي في مصر الجديدة، والرقابة الإدارية وأرض الجولف ومساكن رامو والإمداد والتموين ورابعة الاستثماري وإسكان التوفيق وسيتي ستار في مدينة نصر، والمنطقة العاشرة والواحة وصقر قريش ومدينة الأمل في الحي العاشر، ومدة انقطاع المياه ستكون لمدة 14 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً في يوم السبت، الموافق 20 يناير 2024.

ما هو سبب انقطاع المياه غدا

تفسير سبب انقطاع المياه يعود إلى أعمال تحويل مسار خط المياه قطره 1200 مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الشركة لتطوير وصيانة شبكة المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة في المنطقة، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المحددة.

تتخذ الشركة التدابير اللازمة لتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مصدر بديل للمياه للسكان المتأثرين خلال فترة الانقطاع، كما توجه الدعوة للمواطنين المتأثرين لتلبية احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع باستخدام هذه السيارات المياه المتنقلة، وتستجيب الشركة لأي شكاوى أو استفسارات من المواطنين المتأثرين عبر الخط الساخن المخصص (125). يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن أي مشاكل أو الحصول على المساعدة اللازمة خلال فترة الانقطاع.

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