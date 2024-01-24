“بعد نهاية الجولة الثالثة”.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

الرياض - أميرة القحطاني - انتهت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

حيث تعادل منتخب غانا مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، سجلهما جوردان أيو لصالح غانا في الدقيقتين 15 و70 عن طريق ركلتي جزاء، قبل أن يتعادل ماندافا وكاتامو لصالح موزمبيق في الدقيقتين 91 و94.

بالإضافة إلى ذلك، تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدفين، حيث تقدم الرأس الأخضر أولاً بفضل تافاريس، ثم تمكن محمود حسن تريزيجيه من إحراز هدف التعادل، ثم عزز مصطفى محمد، النتيجة بإحراز هدف الفراعنة الثاني، قبل أن يتعادل تيكسيرا للرأس الأخضر في الدقيقة 94.

وبهذه النتائج، يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الأول برصيد 7 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وفارق أهداف صفر، ليتأهل المنتخبين إلى دور الـ 16 من النسخة الرابعة والثلاثون من بطولات كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الوطنية لفئة الرجال والتي تضم 24 منتخبًا قاريًا، بينما يأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين وفارق أهداف -1، ويحتل منتخب موزمبيق المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا وفارق أهداف -3.