“بعد توديع أمم إفريقيا”.. فرض غرامة مالية على منتخب غانا

الرياض - أميرة القحطاني - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فرض غرامة مالية بقيمة 15 ألف دولار أمريكي على منتخب غانا، وذلك نتيجة للمشكلات الجماهيرية التي حدثت خلال مواجهة الرأس الأخضر والتي خسرها “النجوم السوداء” في بداية مشوارهم ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

ووفقًا لما نقله موقع “غانا سوكر نت”، فإن مجموعة من مشجعي منتخب غانا تورطوا في مشاجرة في المدرج رقم 18 خلال المباراة، مما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وبعد مراجعة جميع الحوادث والحجج القانونية، اتخذ مجلس التأديب قرارًا بفرض الغرامة المالية المذكورة على منتخب غانا، ويتوجب على الاتحاد الغاني دفع الغرامة في غضون 60 يومًا من تاريخ القرار.

يأتي هذا القرار بعد خروج منتخب غانا من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا، بعد التعادل القاتل ضد موزمبيق، مما أدى إلى وداع البطولة مبكرًا للمرة الثانية على التوالي، بعد حدوث ذلك في النسخة السابقة في الكاميرون 2021.