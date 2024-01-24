حازم إمام عن لاعبي المنتخب: يشعرون بالمسؤولية بشكل كبير ويعملون بروح فريق حقيقية

الرياض - أميرة القحطاني - أفاد حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، بأن الروح جيدة للغاية ومشحونة بالإيجابية بين لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن هناك شعورًا كبيرًا بالمسؤولية والالتزام لدى اللاعبين، حيث يعملون بتفانٍ لتحقيق النجاح في كأس أمم إفريقيا 2023.

وبعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في البطولة، وبعد حصده للمركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، صرح إمام في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” بأن الفريق متحد ومترابط، ويظهرون تقديرهم وحبهم لبعضهم البعض. وشدد على أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية بشكل كبير ويعملون بروح فريق حقيقية.

وبخصوص إصابة محمد صلاح، أكد إمام أن الأمور تسير بشكل جيد مع الجهاز الطبي الذي يقوده محمد أبو العلا، وأن محمد الشناوي سيخضع لأشعة للتأكد من حالته، مشيراً إلى أهمية رعاية جميع اللاعبين بنفس الأهمية، مشيرًا إلى أن الإصابات قد تكون صعبة نوعًا ما، وأن الفريق بأكمله جاهز لمباراة دور الـ16.

وختم حديثه بالتعبير عن أمله في تحقيق النجاحات في المستقبل، معربًا عن اعتذاره عن النتائج السابقة ومثنيًا على جهود اللاعبين، مع تمنياته بتحقيق الأفضل في المباريات القادمة بإذن الله.