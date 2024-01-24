تعرف على منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا

الرياض - أميرة القحطاني - تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المُقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل، بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب مصر على 3 نقاط، محتلًا المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف الرأس الأخضر متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما ودع كلًأ من منتخبي غانا وموزمبيق البطولة بعد حصول كلًا منهما على رصيد نقطتين فقط.

من هو منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا 2023؟

سيلتقي منتخب مصر، بقيادة روي فيتوريا، في دور الـ16 مع وصيف المجموعة السادسة وهي المجوعة التي تضم منتخبات المغرب، وتنزانيا، والكونغو، وزامبيا.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط حتى كتابة هذه السطور، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا بنقطتين، بينما يأتي منتخب تنزانيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيلتقي منتخب المغرب مع زامبيا اليوم الأربعاء، بينما سيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا في نفس التوقيت بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.