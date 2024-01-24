محمد قدوس: أشعر بخيبة أمل كبيرة.. ودعنا البطولة بسبب فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة أمام مصر وموزمبيق

الرياض - أميرة القحطاني - في مفاجأة كبيرة ودع منتخب غانا بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل، عقب تعادله مع موزمبيق، وتحقيقه نقطتين فقط من 3 مباريات لعبها ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تأهل عنها منتخبي الرأس الأخضر ومصر.

وأعرب محمد قدوس، لاعب فريق كرة القدم الأول في نادي وست هام والمنتخب الغاني، عن خيبة أمله خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب لقاء موزمبيق، قائلًا: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، أردنا هذا الفوز حقًا، لكن ذلك لم يحدث بطريقة غريبة للغاية”.

وأضاف قدوس: “إنها خيبة أمل بالنسبة للمنتخب بالكامل، لقد خسرنا المباراة بسبب فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، كما حدث أمام مصر أيضًا”.

وختم قدوس، تصريحاته قائلًا: “لقد أظهرنا الكثير من الإمكانيات والصفات في المباريات الثلاث، وللأسف لم نتمكن من استكمال المشوار في البطولة، سنحاول معالجة ما حدث، لكننا خيبة الأمل التي نشعر بها كبيرة”.