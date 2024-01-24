أسهل وأسرع طريقة لعمل عجة البطاطس والبيض في الفرن للفطار والعشاء والغداء

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر عجة البطاطس والبيض وجبة اقتصادية سهلة في إعدادها، كما تعتبر من الأكلات الشتوية المميزة، فهي من الأطباق التي يقبل عليها الناس صغاراً وكباراً، تعمل على منح الدفء والقدرة على مقاومة البرد، وخاصة بعد إضافة الأعشاب والخضروات لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.
ومن المؤكد أن وصفة البطاطس هذه سترضي عائلتك. فهي وصفة مثالية للفطار والعشاء والفطار كمان وسنتناول في هذه السطور التالية
طريقة عمل عجة البطاطس والبيض في الفرن
المكونات
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- 1/2ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- كوب من الحليب.
- كوب وربع من الدقيق.
- 1/2 كوب من الزيت بدون رائحة.
- 1/2 كوب من الماء.
- 1/2 ملعقة من كربونات الصودا.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- 3 حيات من فلفل الألوان الحمر والأخضر والأصفر مقطع قطع صغيرة.
- واحدة بصلة خضراء مقطعة قطع صغيرة.
- 2 حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعة قطع صغيرة.
- 1/2 كوب من الزيتون الأخضر يقطع على شكل دوائر.
- قطعة صغيرة بسطرمة أو لانشون ويمكن الاستغناء عنهم.
- حبة واحدة من الجزر مبشورة في الجزء الناعم من المبشرة حتى تدمج بسرعة مع المكونات.
- 3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم مبشورة في الجزء الخش من المبشرة وتترك البطاطس في ماء حتى لا يتغير لونها.
- 2 معلقة كبيرة من الجبن الرومي المبشور.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملح حسب الرغبة مع مراعاة وجود الجبنة الرومي المبشورة المحتوي على ملح بالطبع.
الخطوات
- في بولة ضعي بيضتين مع الخل والفلفل الاسود للقضاء على زفارة البيض، اخفقي حتى يتم دمج الخليط مع بعض.
- اسكبي على الخليط كوب اللبن مع الخفق.
- اضيفي جميع المكونات الدقيق والزيت والماء والزعتر والبصلة والزيتون والطماطم والجزرة والبطاطس والجبنة الرومي والفلفل الألوان واحتفظي بمقدار ملعقتين من الفلفل الألوان والجبنة الرومي لتزين صينية الفرن استمري في الخلط حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.
- ادهني صينية بالزيت واسكبي الخليط السابق وفي فرن البوتاجاز المسخن سابقا على درجة حرارة 180 في الرف المتوسط ضعيها لمدة نصف ساعة.
- زينيها بالفلفل الألوان والزعتر والجبن الرومي.
- ينصح بعدم فتح باب الفرن قبل مرور ربع ساعة لإعطاء فرصة لارتفاع عجة البطاطس والبيض.
- اشعلي الشوية لتحمير وجه العجة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل عجة البطاطس والبيض في الفرن للفطار والعشاء والغداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.