هُنا: نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٤ كل المحافظات عبر البوابة الالكترونية للتربية والتعليم

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٤ الترم الاول بع أن أعلنت مديريات التربية والتعليم عن بدء أعمال التصحيح اليوم السبت على أن تنتهي أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب الأسبوع المقبل، على أن يتم بعدها إجراء الأعمال النهائية على نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول تمهيداً إلى إعتمادها من جانب المحافظين تبعًا لكل محافظة، من خلال هذا المقال، ننشر لكم كل ما يخص الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس ٢٠٢٤ تبعًا لكافة المحافظات، محافظة القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، سوهاج، المنيا، قنا، وغيرها.

في الترم الاول، اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ، بنسبة نجاح 87.41%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98% وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 281 طالبا وطالبه، تغيب منهم 196طالباً، و حضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%

كان قد اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في الترم الاول، نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية 2024، بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪ وأوضح محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب قد بلغ 26701 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪، وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪ وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪ بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100٪، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية نحو 75.7٪ وفي المدارس الرسمية للغات بلغت نسبة النجاح 99.35٪ وفي المدارس الخاصة عربي نحو 95.42٪ وفي المدارس الخاصة لغات نحو 98.71٪ بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الدولية 100٪ وفي المنازل 52.45٪.

اعتمد الترم الاول، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية للعام الدراسي 2024 / 2022 بنسبة نجاح 81.5 ، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، وإجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس ٢٠٢٤

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2024 الترم الاول، بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة، واعتمد سيادته نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022/2024 الترم الاول، بنسبة نجاح بلغت 76.81% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، نسبة النجاح للقسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

انتهت الامتحانات داخل اللجان يوم الخميس من الأسبوع الماضي، قام فيها مديري الإدارات التعليمية بإجراء جولة تفقدية للاطمئنان على أن أعمال الامتحانات تسير على ما يرام، وتم التشديد على ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الماسكات واتباع الإجراءات الوقائية المشددة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الاسكندرية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٤

تأتي أولى الخطوات وهي باختيار محافظتك إن ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال رابط النتيجة (اختره من قائمة الروابط التي تجدها أعلاه).

تسجيل الدخول إلى رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية.

أكمل الخطوات بكتابة رقم الجلوس والإسم.

وستظهر أمامك نتيجة شهادة الاعدادية.

