سعر الذهب يبدأ تعاملات السبت مستقراً بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 3 فبراير 2024، وذلك بعد انخفاضه أمس عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

سعر الذهب اليوم

وبحسب خبير المشغولات الذهبية أمير رزق، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4457 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه. كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3343 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 31200 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم ليسجل 2033 دولارًا.

تأثير قرار البنك المركزي

يُعزى استقرار سعر الذهب اليوم إلى قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، مما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي خفض الطلب على الذهب كملاذ آمن.

توقعات السوق

من المتوقع أن يشهد سعر الذهب بعض التقلبات خلال الفترة القادمة، وذلك اعتمادًا على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية.

نصائح للمستثمرين

ينصح خبراء الذهب المستثمرين بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية، واتخاذ قرارات الاستثمار بعناية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الذهب.