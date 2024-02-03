فيتوريا يُقدم تقريره: 7 لاعبين خارج حسابات المنتخب المصري

الرياض - أميرة القحطاني - بعد خيبة أمل كأس الأمم الأفريقية 2023، قدم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، روي فيتوريا، تقريره النهائي عن أسباب فشل الفراعنة في البطولة، تضمن التقرير توصية باستبعاد 7 لاعبين ومعاقبة آخرين بسبب سلوكهم السلبي.

بالأسماء توصية باستبعاد 7 لاعبين

كان عقد فيتوريا جلسة مع جهازه المعاون في مقر إقامته بالقاهرة قبل تسليم التقرير، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإنّ اللاعبين الذين أوصى فيتوريا باستبعادهم هم:

مهند لاشين (بيراميدز)

محمود حمادة (الزمالك)

أحمد فتوح (الزمالك)

أحمد حجازي (الاتحاد السكندري)

محمد عبدالمنعم (فيوتشر)

محمود كهربا (الأهلي)

وتمّت معاقبة بعض اللاعبين الآخرين على سلوكهم السلبي خلال البطولة، وخاصةً مهند لاشين الذي رفض تسديد ركلة الترجيح قبل الأخيرة أمام الكونغو، مما أدى إلى خروج مصر من البطولة.

ويهدف فيتوريا من خلال هذه التغييرات إلى إعادة بناء المنتخب الوطني وخلق بيئة إيجابية أكثر لتحقيق النجاح في المستقبل.

التغييرات التي يُقترحها فيتوريا تثير الجدل

أثارت توصيات فيتوريا باستبعاد 7 لاعبين جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري، حيث يرى البعض أنّ هذه التغييرات ضرورية لإعادة بناء المنتخب، بينما يعتقد آخرون أنّها قاسية للغاية وأنّ بعض اللاعبين المستبعدين يستحقون فرصة ثانية.

مستقبل فيتوريا مع المنتخب الوطني

تبقى نظرة فيتوريا للمستقبل غامضة، حيث لم يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قراره النهائي بشأن استمراره مع المنتخب، حيث يبقى القرار النهائي بشأن مستقبل فيتوريا مع المنتخب في يد الاتحاد المصري لكرة القدم.