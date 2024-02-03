أول متحف عائم في العالم يبحر حاملاً ثقافات البحر المتوسط

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت مؤسسة “آرت إكسبلورا” عن موعد انطلاق “مهرجان آرت إكسبلورا”، وهو أول متحف عائم في العالم، حيث ستبحر سفينة فنية ضخمة تحمل على متنها معارض فنية وعروضًا ثقافية متنوعة مستوحاة من حضارات الدول الواقعة على البحر المتوسط. ومن المقرر أن يزور المتحف العائم 20 مدينة في 15 دولة، بما في ذلك مصر، خلال رحلة تستمر حتى عام 2026.

ميزات فريدة لـ أول متحف عائم في العالم

سفينة ضخمة:يبلغ طول السفينة 47 مترًا وعرضها 18 مترًا، مما يجعلها مساحة فسيحة لعرض الأعمال الفنية واستضافة الفعاليات الثقافية.

معارض فنية مميزة: يضم المتحف معارض فنية تركز على إبراز دور المرأة في حضارات البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع متحف اللوفر.

فعاليات ثقافية متنوعة:يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة، مثل: عروض موسيقية ومسرحية، وندوات وورش عمل فنية، وعروض أفلام وثائقية.

وجهة سياحية ثقافية:يمثل المتحف العائم وجهة سياحية ثقافية فريدة من نوعها، حيث يجمع بين الاستمتاع بالرحلات البحرية واكتشاف حضارات البحر المتوسط.

رحلات “مهرجان آرت إكسبلورا“

الانطلاق من مالطا: ستبدأ رحلة أول متحف عائم في العالم في 21 مارس 2024 من سواحل مالطا، حيث ستبقى هناك حتى 31 مارس.

العديد من الدول: ستجوب السفينة 15 دولة على طول البحر المتوسط، بما في ذلك البرتغال، وتونس، والجزائر، وألبانيا، واليونان، وتركيا، وقبرص، ولبنان، وإسبانيا، والمغرب، وفرنسا، وإيطاليا.

الوصول إلى مصر: من المقرر أن يرسو المتحف في محافظة الإسكندرية، لكن لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي حتى الآن.

مهرجان مستمر: ستستمر جولات “مهرجان آرت إكسبلورا” حتى عام 2026، مما يمنح الفرصة للجمهور في مختلف الدول للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة.

مصر بوابة حضارية

تُعد مصر بوابة حضارية هامة على البحر المتوسط، ولها تاريخ غني وثقافة عريقة، وسيُساهم “مهرجان آرت إكسبلورا” في إبراز دور مصر الحضاري والثقافي، وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والدول الأخرى.

مناسبة ثقافية مميزة

يُمثل “مهرجان آرت إكسبلورا” فرصة مميزة للجمهور في مصر والعالم العربي للاطلاع على ثقافات وحضارات مختلفة، واكتشاف إبداعات فنية متنوعة، والاستمتاع بتجربة ثقافية فريدة من نوعها.

دعوة للمشاركة

ندعو جميع محبي الفن والثقافة في مصر والعالم العربي للمشاركة في “مهرجان آرت إكسبلورا” والاستمتاع بتجربة ثقافية استثنائية على متن أول متحف عائم في العالم.