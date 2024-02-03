تسريبات سلسلة هاتف Oppo Reno 12 تشير إلى معالج MediaTek للطرازين الأساسي والاحترافي

الرياض - أميرة القحطاني - بعد شهر واحد فقط من الإطلاق العالمي لسلسلة Reno 11 ، تدور شائعات حول هواتف Reno التالية من Oppo ، وهما Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro، وبالفعل عبر الإنترنت، واستنادًا إلى تسريب داخلي مزعوم، كشف موقع MSPowerUser عن بعض مواصفات الأجهزة القادمة.

سلسلة Oppo Reno 12

تشير التسريبات إلى أن هاتف Reno 12 قد يكون مزودًا بمعالج MediaTek يُسمى MTK 24M ، على الرغم من عدم معرفة اسم المعالج الدقيق، ومن المتوقع أن يأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 12 Pro مع معالج MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2) ، مصحوبًا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت من التخزين.

وبالمثل ، يُشاع أن كلا الهاتفين يتميزان بشاشات OLED بدقة FHD مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ، وتتميز بحواف منحنية على جميع الجوانب.

أما بالنسبة لمواصفات الكاميرا ، يُقال إن سلسلة Oppo Reno 12 تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS ، بالإضافة إلى عدسة 8 ميجابكسل وعدسة 50 ميجابكسل تقدم تقريبًا بصريًا 2x. ومع ذلك ، قد يكون هناك اختلافات طفيفة في المواصفات، بالنسبة لكاميرا السيلفي ، يمكن أن تأتي الهواتف الذكية بعدسة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للبؤرة.

بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن الميزات التي يشاع عنها بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 67 وات وتصنيف IP65.

وفقًا للتسريبات ، من المتوقع أن يكون تاريخ إطلاق هواتف Reno 12 في يونيو 2024، ومع ذلك ، لا تزال تفاصيل الأسعار غير واضحة، ويشير المنشور إلى أن هاتف Reno 12 يمكن أن يكلف حوالي 499 دولارًا ، ويمكن أن يصل سعر هاتف Reno 12 Pro إلى 799 دولارًا.