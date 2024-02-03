ميزات Google Bard الجديدة.. يمكن الآن إنشاء صور بواسطة الذكاء الاصطناعي ودعم Gemini Pro

الرياض - أميرة القحطاني - في محاولة للتنافس مع ChatGPT ، أطلقت شركة Google العملاقة للتكنولوجيا بعض الميزات الجديدة لبرنامج الدردشة الآلي Google Bard الخاص بها والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ، مما أدى إلى دمج Gemini Pro وإدخال إنشاء الصور، Gemini هو نموذج الذكاء الاصطناعي من Google الذي يتجاوز فهم النص ويظهر الكفاءة في فهم الصور ومقاطع الفيديو والصوت، ومن خلال هذه الميزات الجديدة، الهدف هو تعزيز قدرات Bard عبر مختلف اللغات والمناطق، مما يوفر للمستخدمين وظائف أكثر تقدمًا، تعرف على الميزات الجديدة في Google Bard.

ميزات Google Bardالجديدة

Gemini Pro بمزيد من اللغات

قامت Google بتوسيعنطاق توفر Gemini Pro في Bard إلى أكثر من 40 لغة وأكثر من 230 دولة ومنطقة.

اعترفت منظمة الأنظمة النموذجية الكبيرة، وهي مُقيِّم بارز لنماذج اللغة وروبوتات الدردشة، مؤخرًا بـ Bard مع Gemini Pro كواحدة من أكثر روبوتات الدردشة المتاحة تفضيلاً.

تقول Google إن التقييمات العمياء التي أجريت مع مقيمين خارجيين حددت أيضًا Bard مع Gemini Pro باعتباره الذكاء الاصطناعي للمحادثة الأفضل أداءً.

توليد صور الذكاء الاصطناعي

يتيح التحديث الأخير في Bard الآن للمستخدمين إنشاء صور باللغة الإنجليزية في معظم البلدان على مستوى العالم.

وتقول جوجل إن هذه الميزة أصبحت ممكنة بفضل نموذج Imagen 2 الذي تمت ترقيته، والمصمم للحفاظ على التوازن بين الجودة والسرعة.

يمكن للمستخدمين ببساطة إدخال وصف، مثل “إنشاء صورة لكلب يركب لوح ركوب الأمواج”.

سيستخدم Bard هذه المعلومات لإنشاء مجموعة مخصصة ومتنوعة من العناصر المرئية، مما يوفر أداة ديناميكية لإضفاء الحيوية على الأفكار الإبداعية.

وفقًا للتقارير، تم إعداد Google لدمج ميزة العلامة المائية مباشرة في وحدات البكسل في الصور، لتكون بمثابة مؤشر لتوليد الذكاء الاصطناعي، وتؤكد الشركة على تنفيذ البروتوكولات التقنية والسلامة لمنع إنشاء صور تظهر أفرادًا معروفين وتقييد تضمين محتوى عنيف أو مسيء أو جنسي صريح.

التحقق من الردود بلغات متعددة

أعلنت Google أن ميزة التحقق المزدوج يتم توسيعها الآن لتشمل أكثر من 40 لغة في برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال النقر على أيقونة “G” التي تسمح لـ Bard بتقييم ما إذا كان هناك محتوى عبر الإنترنت يدعم استجابته أو يتعارض معها.

يمكن للمستخدمين النقر على العبارات المميزة لاستكشاف معلومات إضافية مصدرها البحث، مما يوفر وسيلة لتأكيد معلومات Google Bard بشكل مستقل.

من ناحية أخرى، قدمت Google أيضًا ImageFX، وهي أداة صور تجريبية مدفوعة بواسطة Imagen 2، وتمكن هذه الأداة المستخدمين من إنشاء صور باستخدام مطالبات نصية غير معقدة، مما يشجع الاستكشاف التفاعلي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تُعلم تعليقات المستخدمين من ImageFX مهندسي Google مباشرةً.

كما هو الحال مع Google Bard، فإن جميع الصور التي يتم إنتاجها من خلال ImageFX ستحمل علامات SynthID، بما يتماشى مع مبادئ الذكاء الاصطناعي والإرشادات الفنية من Google، وتنضم ImageFX إلى مجموعة أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي من Google، بما في ذلك MusicFX وTextFX، التي تم تقديمها العام الماضي وهي متاحة الآن للاختبار على Google Labs.